La baisse des actions de Danaher ressemble à une opportunité d’achat après un trimestre solide

La société de sciences de la vie et de diagnostic médical Danaher (DHR) a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Les revenus ont augmenté de près de 10 % sur une base de base pour atteindre 8,37 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations de 7,9 milliards de dollars, selon Refinitiv. Le bénéfice ajusté a augmenté de 6,7 % à 2,87 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 2,54 $ par action. En excluant l’impact de la baisse des ventes de tests Covid – mais en conservant les revenus des produits qui soutiennent les vaccins et les thérapeutiques – l’activité de base de Danaher a enregistré une croissance de base de 7,5 %. Cela montre que l’entreprise n’est pas trop dépendante de la hausse des ventes en cas de pandémie. Conclusion Ce trimestre a été solide pour l’une des sociétés les mieux gérées au monde. Avec très peu de détails, nous attribuons la baisse de 3% des actions de mardi à une combinaison de la direction qui annonce déjà les résultats et des actions qui font un grand pas dans la presse. Également à blâmer : les prévisions du premier trimestre pourraient être un peu légères par rapport aux attentes. Compte tenu des résultats trimestriels meilleurs que prévu à peu près dans tous les domaines, ainsi que de l’expansion de la marge opérationnelle et de la forte génération de flux de trésorerie, nous sommes enclins à considérer la vente de mardi comme une opportunité d’achat, comme l’indique notre note 1 – d’autant plus que le guide de l’année complète est également en ligne avec mieux que prévu. DHR 1Y mountain Danaher (DHR) Performance sur 1 an La direction a déclaré lors de l’appel post-bénéfice que le premier trimestre devrait être le point bas de leur croissance de base non-Covid de biotraitement alors que les clients s’efforcent de réaffecter les stocks existants. En d’autres termes, cette surabondance des stocks de bioprocédés qui a exercé des pressions sur l’industrie des sciences de la vie ces derniers mois semble toucher à sa fin, moment auquel la croissance devrait réaccélérer. Guidance Management s’attend à ce que la croissance globale des revenus de base soit inférieure à un chiffre à un chiffre en pourcentage pour le premier trimestre. Après ajustement pour un impact attendu “élevé à un à deux chiffres” lié aux tests Covid, aux ventes de vaccins et de produits thérapeutiques, l’équipe prévoit que la croissance des revenus de base de l’activité principale se situera dans la fourchette moyenne à un chiffre. La marge bénéficiaire d’exploitation devrait être d’environ 30% – devant les 27,7% attendus. Pour l’ensemble de l’année 2023, la direction s’attend à ce que la croissance globale des revenus de base soit inférieure à un chiffre. Après ajustement pour un impact attendu “à deux chiffres” lié aux tests Covid, aux ventes de vaccins et de produits thérapeutiques, l’équipe prévoit que la croissance des revenus de base de l’activité principale se situera dans la fourchette élevée à un chiffre. La marge bénéficiaire d’exploitation devrait être d’environ 31% – devant les 27,3% attendus. Bien que nous n’ayons pas de comparaison exacte en raison du changement dans la façon dont la direction calcule la croissance à l’avenir (plus de détails à ce sujet ci-dessous), le guide du premier trimestre semble être un peu léger par rapport à ce que certains analystes modélisaient et probablement la cause de au moins une partie de la pression de vente de mardi. Les prévisions pour l’ensemble de l’année, cependant, semblent être légèrement meilleures que ce à quoi les analystes s’attendaient. Lors de l’appel, la direction a déclaré qu’elle prévoyait désormais que les revenus des vaccins et des traitements liés à Covid seraient “d’environ 150 millions de dollars pour l’année 2023, contre environ 810 millions de dollars en 2022 et inférieurs à nos attentes précédentes de 500 millions de dollars”. Les raisons : des taux de vaccination et de rappel plus faibles ainsi que la disponibilité de thérapeutiques alternatives (autres que les traitements à base d’anticorps monoclonaux). Structure hiérarchique Avant d’approfondir les résultats, nous tenons à souligner que la direction a légèrement modifié la structure hiérarchique de Danaher. En raison de la croissance importante des sciences de la vie au cours des dernières années, l’équipe a choisi de séparer une partie du segment d’origine en un nouveau segment appelé biotechnologie. Afin de fournir une comparaison de pommes à pommes avec les estimations de Wall Street, nous avons combiné les ventes et le résultat d’exploitation des nouveaux segments Biotechnologie et Sciences de la vie dans le tableau ci-dessous dans la section Segments de produits. De plus, à partir des résultats du premier trimestre 2023, la direction met à jour sa définition de la croissance des revenus de base de l’activité principale pour exclure l’impact des tests liés à Covid et l’impact des flux de revenus des vaccins et thérapeutiques Covid. Ceci est reflété dans la section d’orientation fournie ci-dessus. Auparavant, seuls les revenus liés aux tests Covid étaient exclus. Lors de l’appel, la direction a souligné une croissance des revenus de base d’environ 10 % en Amérique du Nord et en Europe. En Chine, une flambée d’infections alors que le gouvernement chinois a supprimé sa politique zéro Covid a entravé les performances de l’activité de diagnostic clinique de la société là-bas, car les volumes de patients et de tests ont diminué. Cette dynamique devrait durer tout au long du premier trimestre avant de « récupérer progressivement tout au long de l’année ». En outre, l’équipe a attribué l’expansion de la marge bénéficiaire de Danaher à “une gestion disciplinée des coûts, des mesures de productivité et des actions sur les prix mises en œuvre pour aider à compenser l’impact des pressions inflationnistes à travers [the] La direction a également noté que bien que les problèmes de chaîne d’approvisionnement subsistent, ils constatent une “amélioration modeste de la disponibilité des composants”. croissance à un chiffre des ventes liées à la qualité de l’eau. (Ces chiffres ne figurent pas dans le tableau.) La division EAS devrait devenir une société distincte plus tard cette année.

Dans cette illustration photo, le logo Danaher Corporation est affiché sur un smartphone avec les informations boursières de Danaher Corporation en arrière-plan. Igor Golovniov | Fusée lumineuse | Getty Images