La baisse de l’inflation est un soulagement, mais « nous n’avions pas besoin d’être ici », déclare Angela Rayner du Labour – La politique britannique en direct

«Ce sont les conservateurs qui nous ont mis dans cette situation et, même si c’est un soulagement que nous n’allons pas plus haut que ce que nous avons, de nombreuses familles à travers le pays en ce moment… trouvent les choses difficiles. Ils ne peuvent pas faire face à leurs mensualités.

« Les conservateurs ont détruit l’économie, ils ne nous ont pas fourni une économie en croissance, nous avons eu une décennie de faible croissance, de bas salaires et d’impôts élevés.

« Cependant, les gens ont vécu l’enfer et le retour et ils vont encore faire face à cette crise du coût de la vie pendant un certain temps encore. »

«Nous avons vu des familles voir leurs factures augmenter considérablement – ​​plus de 300 £ par mois – et cela a été vraiment difficile pour les gens au cours des deux dernières années, et nous avons eu 13 ans de chaos économique de la part des conservateurs.

Elle a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4 : « Eh bien, c’est un soulagement pour beaucoup de gens, mais cela signifie bien sûr qu’il y a un coût de la vie (crise) et que les prix continuent d’augmenter, mais à un rythme plus lent.

Le d L’adjointe au Parti travailliste, Angela Rayner, a qualifié la baisse de l’inflation de « soulagement », mais a déclaré que « nous n’avions pas besoin d’être ici », reprochant au gouvernement conservateur de faire s’effondrer l’économie et de ne pas assurer la croissance.

Le prix moyen de l’immobilier au Royaume-Uni était de 288 000 £ en juin, soit 5 000 £ de plus qu’il y a 12 mois, mais 5 000 £ de moins que le récent pic de novembre de l’année dernière. L’ONS indique que salaire annuel médian des employés à temps plein au Royaume-Uni était de 33 000 £ pour l’année d’imposition se terminant le 5 avril 2022.

Pas de façon inattendue, Rishi Sunaka été optimiste ce matin dans son message sur la baisse du taux d’inflation.

Dans une série de publications sur les réseaux sociauxle Premier ministre aurait déclaré :

L’inflation est tombée à 6,8% en deux mois. C’est l’inflation qui ronge vos économies. C’est l’inflation qui fait que votre argent va moins loin. Le réduire de moitié est ma priorité numéro un. En tant que Premier ministre, je suis déterminé à bâtir une meilleure économie et un meilleur pays pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Cela commence par la lutte contre l’inflation. Et les nouvelles de ce matin montrent que le plan fonctionne. Si nous nous en tenons au plan que j’ai établi, nous y parviendrons.

Sunak a énuméré cinq mesures qui, selon lui, luttaient contre l’inflation, ce qui est bien supérieur à l’objectif de 2 % annoncé par le gouvernement. Il a cité l’emprunt responsable, la lutte contre les causes de l’inflation, l’aide au coût de la vie, le fait d’être du côté des consommateurs et de faire du Royaume-Uni le meilleur endroit pour investir et se développer.

JUST IN: L’inflation est tombée à 6,8% en deux mois. C’est l’inflation qui ronge vos économies. C’est l’inflation qui fait que votre argent va moins loin. Le réduire de moitié est ma priorité numéro un. C’est ainsi que nous procédons 👇🧵 pic.twitter.com/soDtROUd6e – Rishi Sunak (@RishiSunak) 16 août 2023

Il était remarquable, compte tenu de la suggestion selon laquelle il est tiède sur les politiques qui permettent d’atteindre l’objectif net zéro du gouvernement en 2050, que il a spécifiquement énuméré «soutenir le pétrole et le gaz en mer du Nord» comme l’un des moyens par lesquels son gouvernement luttait contre l’inflation.