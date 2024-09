La baisse de l’immunité est à l’origine de l’épidémie de coqueluche aux Pays-Bas, selon le médecin-chef

Une épidémie de coqueluche se propage à Terre-Neuve-et-Labrador, indiquent les responsables de la santé.

Lors d’une conférence de presse mardi, le médecin en chef de la province a déclaré que le ministère de la Santé avait identifié 230 cas de coqueluche jusqu’à présent en 2024.

Normalement, la province connaît entre trois et cinq cas par an.

« Nous devons maintenant vraiment dire qu’il s’agit d’une éclosion à l’échelle de la province », a déclaré la Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef, en raison du grand nombre de cas au cours des derniers mois.

La coqueluche est une infection respiratoire contagieuse qui peut entraîner de graves complications. Les symptômes peuvent commencer par un écoulement nasal, une légère fièvre et une toux, puis évoluer vers des épisodes de toux sévère et prolongée, souvent accompagnés d’un son caractéristique de « coqueluche » lors de l’inhalation.

Les symptômes peuvent durer de quelques semaines à quelques mois, et les nourrissons sont les plus exposés aux complications, telles que la pneumonie et les convulsions.

La coqueluche peut être traitée à l’aide d’antibiotiques, mais la province encourage les adultes et les enfants à se tenir à jour dans leurs vaccins contre la coqueluche. Le vaccin est régulièrement offert aux groupes suivants :

Tous les enfants âgés de deux, quatre, six et 18 mois,

Tous les enfants âgés de quatre à six ans,

Tous les enfants de la 8e et de la 9e année,

Les personnes enceintes entre 27 et 32 ​​semaines de gestation pour chaque grossesse,

Adultes âgés d’au moins 10 ans à compter de leur âge scolaire.

« La coqueluche commence comme n’importe quel rhume, en fait », a déclaré Fitzgerald. « Cette toux peut s’aggraver avec le temps, elle peut donc certainement devenir assez grave. »

Un rhume qui ne semble pas s’améliorer avec le temps peut indiquer une infection par la coqueluche. Dans ce cas, dit Fitzgerald, les patients devraient demander un test de dépistage de la coqueluche.

La majorité des cas de coqueluche cette année, soit 190, se trouvent dans l’est de Terre-Neuve. Bon nombre d’entre eux sont des préadolescents, a précisé M. Fitzgerald.

« Nous savons que l’efficacité du vaccin contre la coqueluche diminue un peu au fil du temps. Nous commençons donc à le constater dans la tranche d’âge des collégiens », a-t-elle déclaré.

La diminution des vaccins n’est pas à l’origine de l’épidémie, a-t-elle ajouté.

« Notre province est particulièrement efficace en matière de vaccination des enfants », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Je pense que nous constatons en réalité une diminution de l’immunité. »

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador envisagent de déplacer leur injection de rappel de 9e année vers un groupe d’âge plus précoce pour lutter contre ce problème, a-t-elle déclaré.

