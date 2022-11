La baguette française obtient sa place sur la liste du patrimoine culturel de l’UNESCO | Nouvelles du monde

L’emblématique baguette française a acquis un nouveau statut en obtenant une place sur la liste du patrimoine culturel immatériel des Nations Unies.

Le pain allongé à la croûte croustillante a été élu mercredi par les experts sur la liste de l’UNESCO sous le titre “savoir-faire artisanal et culture du pain baguette”.

La baguette est un élément central de l’alimentation française depuis au moins 100 ans et rejoint le kimchi, le reggae jamaïcain, le yoga et environ 600 autres traditions de plus de 130 pays sur la liste.

La décision honore non seulement le pain mais reconnaît également le “savoir-faire des artisans boulangers” et “un rituel quotidien”, a déclaré Audrey Azoulay, la chef de l’UNESCO.

“Il est important que ces compétences et habitudes sociales continuent d’exister à l’avenir.”

La France fabrique environ 16 millions de pains par jour, soit près de six milliards par an, selon une estimation Fiducial de 2019.

Pourtant, le ministère de la culture a mis en garde contre une « baisse continue » du nombre de boulangeries artisanales, avec quelque 400 fermetures chaque année au cours des 50 dernières années.

Marine Fourchier, qui vit à Paris, a déclaré : “Il est très facile d’obtenir de la mauvaise baguette en France. C’est la baguette traditionnelle de la boulangerie traditionnelle qui est en danger. C’est une question de qualité, pas de quantité.”

En janvier, Leclerc, un supermarché français, a été critiqué par les boulangers traditionnels et les agriculteurs pour sa baguette à 29 cents très médiatisée, qui l’ont accusé de sacrifier la qualité.

Une baguette – qui signifie “baguette” ou “bâton” – est généralement vendue environ un euro (87p) et est composée uniquement de farine, d’eau, de sel et de levure.

Autres aliments et boissons sur la liste du patrimoine culturel : bière belge

Café arabe

Couscous

Bortsch

Cuisine Michoacan (cuisine mexicaine traditionnelle)

Cuisine gastronomique

Avec le nouveau statut du pain, le gouvernement a annoncé son intention de créer une journée de la baguette artisanale, appelée Open Bakehouse Day, pour mieux connecter les Français à leur patrimoine.

Bien que les ingrédients de la baguette soient simples, la pâte doit reposer 15 à 20 heures à une température comprise entre 4C et 6C, selon la Confédération française des boulangers, qui se bat pour protéger son marché des boulangeries industrielles.

Symbole par excellence de la France, la baguette aurait été inventée par le boulanger viennois August Zang en 1839.