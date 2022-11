La baguette française inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Commentez cette histoire Commentaire

Amoureux de l’iconique pain long français : réjouissez-vous ! La baguette a maintenant gagné une reconnaissance spéciale par les Nations Unies en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l’humanité. C’est-à-dire que la culture et l’artisanat de la fabrication et de la consommation de la baguette ont été ajoutés par l’UNESCO, le siège parisien Agence des Nations unies pour la culture, à une liste qui offre non seulement une reconnaissance internationale, mais la possibilité de solliciter des financements pour préserver ce patrimoine « immatériel » pour les générations futures.

La nouvelle de la pâtisserie a plongé la France dans une frénésie de mèmes – et les membres de la délégation française de l’UNESCO ont célébré en levant des baguettes en l’air lorsque la décision a été annoncée à Rabat, au Maroc.

L’UNESCO vient d’inscrire la baguette française au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et la délégation française s’en donne à coeur joie pic.twitter.com/s1UbutiVBZ — Jules Darmanin (@JulesDrmnn) 30 novembre 2022

La baguette – que le président français Emmanuel Macron a un jour décrite comme « 250 grammes de magie et de perfection » – fait partie intégrante de la culture et de la gastronomie françaises habitudes, de nombreux Français s’arrêtant quotidiennement dans les boulangeries pour prendre un pain chaud avant de rentrer chez eux pour le dîner.

L’industrie française de la boulangerie a mené une campagne de plusieurs années pour obtenir ce statut sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

La ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, a déclaré que cette décision est une “grande reconnaissance pour nos artisans et ces lieux fédérateurs que sont nos boulangeries”.

Matin, midi et soir, la baguette de pain fait partie du quotidien des Français. Ce savoir-faire artisanal vient d’être inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Belle reconnaissance pour nos artisans et ces lieux fédérateurs que sont nos boulangeries ! 🥖🇫🇷 pic.twitter.com/dkAGPD5PiR – Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) 30 novembre 2022

Olivia Gregoire, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et du tourisme, a célébré cette décision comme une étape importante pour la France et son industrie de la boulangerie. Il honore « le savoir-vivre français », « nos traditions de partage et de convivialité et surtout le savoir-faire de nos artisans boulangers », a-t-elle ajouté. a dit.

Les boulangeries françaises produisent quelque 6 milliards de baguettes par an, selon le journal français Le Monde. Mais à travers le pays, en particulier dans les zones rurales, les boulangeries ont disparu au cours des dernières décennies au rythme d’environ 400 par an, ce qui a conduit l’industrie à avertir qu’il fallait faire plus pour protéger le savoir-faire de la fabrication de la baguette. .

“La baguette, c’est très peu d’ingrédients – farine, eau, sel, levure – et pourtant chaque baguette est unique, et l’ingrédient essentiel à chaque fois est le savoir-faire du boulanger”, a déclaré Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie françaises. après la décision.

En août à Paris, une baguette c’est parfois à 20 bonnes minutes

Les Français ont célébré la décision et leur amour pour la baguette.

Claire Dinhut, 26 ans, créatrice franco-américaine de contenus culinaires et de voyage, dit par mail : “La baguette est TELLEMENT un élément de base de l’identité française, donc ça me fait vraiment plaisir d’apprendre qu’elle a été ajoutée à la liste du patrimoine mondial.”

«Je mange rarement de la baguette en dehors de la France, car manger une baguette sans le «rituel» français de marcher jusqu’à votre boulangerie locale (et préférée), c’est simplement manger du pain. Manger une baguette, c’est bien plus que cela », a déclaré Dinhut, qui vit à Londres. « Il n’y a rien de comparable à la première arnaque d’une baguette fraîche. C’est parfait tout seul, avec une grosse tranche de beurre salé, de la confiture sucrée, un bon morceau de fromage… La liste est longue.

La pénurie de moutarde en France alimente le drame et la panique dans les épiceries

L’UNESCO reconnaît les traditions, l’artisanat et les objets comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en raison de “la richesse des connaissances et des savoir-faire qui se transmettent” à travers eux “d’une génération à l’autre”.

En l’occurrence, la candidature rédigée par la France a mis en évidence le fait que les baguettes “génèrent des modes de consommation et des pratiques sociales qui les différencient des autres types de pain, comme des visites quotidiennes dans les boulangeries pour acheter les pains et des présentoirs spécifiques pour correspondre à leur forme allongée”. .”