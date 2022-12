La baguette française figure sur la liste du patrimoine culturel de l’ONU – mais certains refusent de porter un toast à la décision

Comme ça arrive6:59La baguette française figure sur la liste du patrimoine culturel de l’ONU – mais certains refusent de porter un toast à la décision

La baguette a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel des Nations Unies, ravissant les boulangers français du monde entier. Mais au moins un expert en pain dit qu’il se sent carrément croustillant à propos de la décision.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a voté l’inscription du « savoir-faire artisanal et de la culture du pain baguette » sur sa liste du patrimoine culturel immatériel, qui vise à sensibiliser — et à inspirer la protection — d’importants pratiques culturelles.

La chef de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré que cette décision “célébrait le mode de vie à la française”. Mais un éminent spécialiste du pain n’est pas d’accord.

“Ce n’est pas un jour de fête”, a déclaré l’historien du pain Steven Kaplan Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Kaplan, professeur émérite de l’Université Cornell, dit qu’une baguette est une belle chose et une tradition qui mérite d’être préservée, mais seulement lorsqu’elle est bien faite.

La liste de l’UNESCO, dit-il, ne fait pas assez pour différencier une bonne baguette française – fabriquée avec amour par des artisans et consommée fraîche – des contrefaçons surgelées produites en série que vous obtenez à l’épicerie.

Steven Kaplan, historien à la retraite de l’Université Cornell, a longuement étudié l’histoire du pain. (Daniel Janin/AFP/Getty Images)

“Pour utiliser le binaire de Dickens, c’est une histoire de deux baguettes”, a déclaré Kaplan.

D’un côté, dit-il, vous avez la “baguette de la tradition”. Ce pain prend du temps. Il est fabriqué avec un levain, a une longue première fermentation et n’utilise aucun additif. “Le résultat est une baguette souvent somptueuse, voluptueuse, envoûtante, tout simplement magnifique”, a-t-il déclaré.

D’autre part, vous avez ce qu’il appelle “la baguette de la création” ou la “baguette blanche”. Ceci est fait avec de la levure et utilise du sel et d’autres additifs pour “masquer l’absence de goût”.

“Quand je goûte un pain comme ça, je me sens offensé. Je ressens une certaine forme de rage”, a-t-il déclaré. “C’est l’érosion progressive de la compétence artisanale, et cela nous donne une baguette, hélas, qui est, en gros… sans beaucoup de goût, sans beaucoup d’arôme, sans beaucoup d’excitation, sans beaucoup de vie.

“Et ce que fait l’UNESCO, c’est brouiller les distinctions.”

En raison du décalage horaire, CBC n’a pas pu joindre l’UNESCO pour obtenir des commentaires avant la date limite.

Cependant, la liste de l’organisme du patrimoine des Nations Unies reconnaît et valorise spécifiquement « le processus de fabrication traditionnel » de la baguette française, et fait référence au « savoir-faire artisanal ».

“Les baguettes nécessitent des connaissances et des techniques spécifiques : elles sont cuites tout au long de la journée en petits lots et les résultats varient en fonction de la température et de l’humidité”, lit-on.

“Le processus de production se transmet principalement par le biais d’une formation en alternance, associant cursus scolaires et stage en boulangerie. Cet apprentissage permet aux futurs boulangers d’acquérir les connaissances nécessaires sur les ingrédients, les outils et le process.”

“C’est une partie du patrimoine”, déclare le chef Marc Thuet

La baguette, une miche de pain moelleuse et allongée à la croûte croustillante, est un symbole de la France dans le monde et est au cœur de l’alimentation française depuis au moins 100 ans.

Selon l’UNESCO, il est fabriqué avec seulement quatre ingrédients : de la farine, de l’eau, du sel et du levain et/ou de la levure, “dont chaque boulanger obtient un produit unique”.

“La baguette est un rituel quotidien, un élément structurant du repas, synonyme de partage et de convivialité”, a déclaré Azoulay de l’UNESCO. “Il est important que ces compétences et habitudes sociales continuent d’exister à l’avenir.”

Le chef Marc Thuet montre l’une de ses baguettes fraîchement cuites lors d’une entrevue à l’émission The Current de CBC Radio. (Kate Cornick/CBC)

Marc Thuet, un chef torontois originaire de France, a contribué à populariser les baguettes traditionnelles – et, en fait, le pain artisanal plus largement – ​​dans la plus grande ville du Canada.

Dans une interview avec Le courant‘s Matt Galloway, il a célébré l’élévation de la baguette à l’UNESCO.

La liste du patrimoine culturel immatériel comprend environ 600 traditions de plus de 130 pays, y compris des aliments, des formes de danse, des festivals et plus encore. L’objectif, selon l’UNESCO, est de protéger la diversité culturelle et d’encourager “le respect mutuel des autres modes de vie”.

La baguette, dit Thuet, est inextricablement liée au mode de vie français.

“C’est une partie du patrimoine”, a déclaré Thuet. “La baguette est aussi importante que la tour Eiffel dans la gastronomie française.”

Mais Thuet a également déploré que la baguette « descende ».

“Beaucoup de gens l’achetaient dans ces grands supermarchés – tous fabriqués à la machine, pas à la main”, a-t-il déclaré. “L’engin n’était plus là.”

Créer une vraie bonne baguette, dit-il, n’est pas une mince affaire.

“La baguette a l’air très simple, vous savez, mais c’est tellement difficile à faire. Beaucoup de gens disent : ‘Oh, c’est juste la baguette.’ Mais je veux dire, pour nous, pour beaucoup d’artisans boulangers, la baguette est le défi, tu sais ?” il a dit.

Thuet a sorti ces baguettes du four quelques heures seulement avant son interview à la CBC. Il dit que faire la baguette parfaite est un défi incroyable pour les boulangers. (Kate Cornick/CBC)

“Les boulangers ont psychologiquement besoin de ça”: historien

Kaplan, l’historien du pain, n’en veut pas aux boulangers satisfaits de l’inscription à l’UNESCO.

“Les boulangers en ont psychologiquement besoin”, a-t-il déclaré. “Mais objectivement, ce n’est tout simplement pas une bonne chose.”

L’introduction de baguettes de mauvaise qualité sur le marché, dit-il, pose un dilemme aux boulangers artisanaux.

“Même si [the UNESCO listing] va leur donner un sentiment d’exaltation, une sorte de bosse pendant quelques semaines après, ils vont revenir à ce dilemme : qu’est-ce qu’on fait ? Allons-nous de l’avant avec la tradition de la baguette? Ou revenons-nous à cette baguette blanche, qui est triste, dénaturée et un peu morbide ?”

Pour lui, il n’y a qu’une seule bonne réponse.

“Je veux un pain qui danse sur ma langue. Je veux un pain qui a une charge émotionnelle. Je veux un pain qui a une sorte de dimension presque enivrante. Et c’est la baguette de la tradition”, a-t-il déclaré.

“Je suis triste de voir ce brouillage des lignes. Je ne pense pas que ce soit bon pour les boulangers ou les boulangers traditionnels. Je ne pense pas que ce soit bon pour les consommateurs. Cela déroute tout le monde.”

Avec des fichiers de Padraig Moran, The Current et Reuters.