La création de la baguette est à l’origine de nombreuses légendes urbaines : les boulangers de Napoléon l’auraient créée comme un pain plus léger et plus transportable pour les troupes ; Les boulangers parisiens en auraient fait une consistance déchirable pour arrêter les combats au couteau entre les factions construisant le système de métro de la ville (qui pouvaient déchirer le pain à mains nues et n’avaient pas besoin de couteaux pour le couper).

En vérité, disent les historiens, le pain s’est développé progressivement – des pains allongés étaient déjà produits par les boulangers français en 1600. Considéré à l’origine comme un pain pour les Parisiens aisés qui pouvaient se permettre d’acheter un produit qui se rassis rapidement, contrairement au pain lourd et rond du paysan. miche qui pouvait durer une semaine – la baguette n’est devenue un aliment de base dans la campagne française qu’après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Bruno Laurioux, historien français spécialisé dans la cuisine médiévale.

Mais ce ne sont pas les Français qui ont initialement lié la baguette à l’identité française.

“Les premiers à parler de la façon dont les Français mangeaient des baguettes – ce pain très étrange et différent – étaient des touristes au début du 20e siècle qui sont venus à Paris”, a déclaré M. Laurioux, qui a dirigé le comité académique supervisant le pitch de la baguette à UNESCO. “C’est un point de vue extérieur qui a lié l’identité française à la baguette.”

Depuis lors, les Français l’ont adopté, organisant un concours annuel devant la cathédrale Notre-Dame de Paris pour juger le meilleur créateur de baguette du pays. Le lauréat, annoncé avec éclat, remporte non seulement du prestige, mais aussi un contrat d’un an pour desservir le palais de l’Élysée, où réside et travaille le président.

Les ingrédients de la baguette sont limités à quatre : farine, eau, sel et levure. Mais des levures de spécialité ont été développées pour inspirer la longue étape de fermentation du pain ; des couteaux spéciaux sont utilisés pour marquer sa surface, créant la couleur dorée de la marque ; et des pagaies en bois à long manche sont déployées pour retirer délicatement le pain des fours. La baguette est consommée fraîche, donc la plupart des boulangeries font plus d’un lot par jour.

L’historien franco-américain Steven Kaplan, peut-être le chroniqueur le plus dévoué et le plus célèbre de la baguette, a stupéfié l’animateur de talk-show Conan O’Brien dans “The Late Show” en 2007 lorsqu’il s’est extasié sur l’expérience sensuelle de toucher et de manger une bonne baguette, avec sa « ligne séduisante », « geyser d’arômes » et poches d’air, et les « petits sites de souvenirs » qui « témoignent d’une sensualité ».