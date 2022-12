La baguette française ajoutée à la liste du patrimoine culturel mondial

Le pain de base de la France, la baguette, a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel des Nations Unies.

L’UNESCO a voté mercredi son inscription sur sa liste du patrimoine culturel immatériel.

La France a soumis sa demande à l’UNESCO début 2021, avec des baguettes choisies sur les toits de zinc de Paris et une fête du vin à Arbois dans l’est du pays.

La baguette française – “250 grammes de magie et de perfection”, selon les mots du président Emmanuel Macron, et l’un des symboles éternels de la nation – a été inscrite mercredi au patrimoine de l’UNESCO.

Le pain, avec son extérieur croustillant et son milieu moelleux, est resté un élément essentiel de la vie française longtemps après que d’autres stéréotypes comme les bérets et les cordes d’ail soient tombés au bord du chemin.

Plus de six milliards sont cuits chaque année en France, selon la Fédération nationale des boulangeries françaises, et le “statut de patrimoine culturel immatériel” de l’agence des Nations Unies honore la tradition.

“Il célèbre toute une culture : le rituel quotidien, élément structurant d’un repas, synonyme de partage et de convivialité”, a déclaré la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

S’exprimant depuis Washington lors d’une visite aux Etats-Unis, Macron a salué la reconnaissance par l’Unesco du “savoir-faire” français.

“C’est quelque chose d’inimitable”, a-t-il déclaré.

Le nouveau statut de la baguette arrive à un moment difficile pour l’industrie.

La France perd environ 400 boulangeries artisanales par an depuis 1970, passant de 55 000 (une pour 790 habitants) à 35 000 aujourd’hui (une pour 2 000).

La baisse est due à la propagation des boulangeries industrielles et des supermarchés de périphérie dans les zones rurales, tandis que les citadins optent de plus en plus pour le levain et troquent leurs baguettes de jambon contre des hamburgers.

Au moins un artisan n’a pas été impressionné par le prix à un moment où ses collègues sont aux prises avec des prix en flèche.

“C’est une blague”, a déclaré François Pozzoli, un boulanger primé dans la grande ville de Lyon.

« À une époque où la boulangerie connaît une crise sans précédent, cela semble mal choisi. La farine est en hausse de 10 à 15 %, le beurre d’environ 40 %, les œufs de 50 à 60 %… Les boulangers ont besoin de soutien.

Nid d’abeille et crème

Pourtant, il reste un spectacle tout à fait courant de voir les Français avec quelques bâtons sous le bras, mâchant rituellement le bout chaud en quittant la boulangerie, ou “boulangerie”.

Il existe des concours nationaux, au cours desquels le pain est tranché par le milieu pour permettre aux juges d’évaluer la régularité de sa texture alvéolée ainsi que la couleur de la mie qui doit être crème.

Mais bien qu’apparemment immortelle dans la vie française, la baguette n’a officiellement reçu son nom qu’en 1920, lorsqu’une nouvelle loi a spécifié son poids minimum (80 grammes) et sa longueur maximum (40 centimètres).

“Au départ, la baguette était considérée comme un produit de luxe. Les classes populaires mangeaient des pains rustiques qui se conservaient mieux”, explique Loïc Bienassis, de l’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation, qui a aidé à préparer le dossier de l’UNESCO.

“Puis la consommation s’est généralisée, et les campagnes ont été conquises par la baguette dans les années 1960 et 1970”, raconte-t-il.

Son histoire antérieure est assez incertaine.

Certains disent que les pains longs étaient déjà courants au XVIIIe siècle; d’autres qu’il a fallu l’introduction des fours à vapeur par le boulanger autrichien August Zang dans les années 1830 pour que son incarnation moderne prenne forme.

Un conte populaire raconte que Napoléon a ordonné que le pain soit fait en bâtonnets minces qui pourraient être plus facilement transportés par les soldats.

Un autre relie les baguettes à la construction du métro parisien à la fin du XIXe siècle et à l’idée que les baguettes étaient plus faciles à déchirer et à partager, évitant les disputes entre les ouvriers et le besoin de couteaux.

La France a soumis sa demande à l’UNESCO début 2021, avec des baguettes choisies sur les toits de zinc de Paris et une fête du vin à Arbois dans l’est du pays.