La bague de fiançailles de Serene Russell de Brandon Jones sur ‘BIP’ – Hollywood Life

Brandon Jones et Russel serein sont officiellement fiancés ! Bien qu’il n’ait jamais vraiment été question que ces deux-là trouveraient le bonheur pour toujours sur Baccalauréat au paradisc’est devenu officiel avec la proposition finale de Brandon, qui a été diffusée le 22 novembre. Brandon a posé la question avec une magnifique bague de fiançailles Neil Lane taille émeraude.

Lorsque Serene est descendu sur la plage pour la cérémonie finale des roses, Brandon avait déjà les larmes aux yeux. Leur scène de proposition a commencé avec elle professant son amour. “J’ai toujours aspiré à un amour qui changerait ma vie, mais je ne l’avais jamais vu ni vécu de première main”, a-t-elle admis. “Puis je t’ai rencontré et tu es entré dans ma vie et tu m’as montré que ton amour est bien plus que l’amour dont j’ai rêvé toutes ces années. J’ai l’impression que nous avons deux cœurs taillés dans le même tissu. Je ne me suis jamais sentie plus vue ou comprise de toute ma vie. En toi, j’ai trouvé mon meilleur ami, ma pièce de puzzle manquante et mon âme sœur. Je t’aime tellement et je ne prendrai jamais ça pour acquis.

Ensuite, ce fut au tour de Brandon. “Nous avons vraiment traversé tous les obstacles que vous pouvez nous lancer”, a-t-il déclaré. “Vraiment, c’était ce jour où tu m’as été enlevé [during split week] quand j’ai su que je ne voulais pas passer une seconde de plus sans toi. Serene Brooke Russell, je t’aime. Je t’aime dans tous les sens du terme. Vous avez cette étincelle éternelle qui m’a frappé si fort. Je suis venu à la belle réalisation qu’à partir du moment où je t’ai vu, mon bonheur pour toujours n’aurait jamais pu commencer jusqu’à ce que je commence une vie avec toi.

Brandon a juré d’aimer Serene jusqu’à son dernier souffle avant de se mettre à genoux et de lui demander de l’épouser. Bien sûr, elle a accepté. Héberger Jesse Palmer leur a même demandé s’ils voulaient se marier tout de suite sur la plage, mais ils ont refusé parce qu’ils ne voulaient pas marcher dans l’allée sans la présence de leur famille.

