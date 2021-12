La bague de fiançailles de Michelle Young : découvrez son cierge magique [SPOILER]

Après s’être fiancé à [SPOILER] dans la finale de « The Bachelorette », Michelle Young porte maintenant un nouveau morceau de bling magnifique sur son annulaire gauche!

michelle jeune est officiellement fiancé ! Lors de la finale du 21 décembre de La bachelorette, Michelle a accepté Nayte Olukoya proposition sur la plage au Mexique. La proposition a eu lieu après que Michelle ait largué Brandon Jones et a fait savoir à Nayte qu’il était son dernier choix. Nayte s’est agenouillé et a posé la question avec une superbe bague de fiançailles Neil Lane. La bague comportait un diamant en forme de poire, serti haut sur une bande d’argent.

« Michelle, la toute première nuit où je t’ai rencontrée, j’ai su tout de suite que nous avions une connexion à laquelle je voulais m’accrocher », a déclaré Nayte lors de la dernière cérémonie de la rose. « La deuxième nuit où nous étions ensemble, nous avons parlé de nous enfuir ensemble. Je me tiens devant toi en ce moment et les sentiments sont les mêmes : je veux m’enfuir avec toi. Je veux m’enfuir pour toujours avec la femme que j’ai appris à aimer. Ce genre d’amour étonnamment, fou et bruyant. Tout au long de ce voyage, vous avez partagé de nombreux aspects vulnérables de votre passé. Je sais que vous vous êtes parfois senti invisible et je veux vous faire savoir que je suis complètement préparé, disposé et prêt à faire en sorte que vous soyez toujours choisi en premier, vu, maintenant, aujourd’hui, demain et pour le reste de nos vies . Je t’aime, Michelle.

« À partir du moment où vous êtes sorti de la limousine, j’ai senti qu’il y avait un lien », a répondu Michelle. «C’était ce moment cinétique où je ressentais des choses que je ne savais même pas vraiment qu’il était possible de ressentir. En entrant là-dedans, ma peur était de ne pas être aimée autant que j’aime l’autre personne. À travers nos conversations, il y a eu des moments où cette peur a commencé à s’insinuer. Cela n’a pas nécessairement été une course en douceur. Mais je ne veux pas non plus faire face à cette peur de m’éloigner de ça sans toi parce que je n’ai jamais ressenti un tel amour auparavant. Je t’aime de tout mon cœur et je ne veux jamais penser à me réveiller à côté de quelqu’un d’autre que toi et à vivre avec quelqu’un d’autre que toi. À la fin, je veux être debout devant mon âme sœur, et il se tient définitivement juste devant moi.

Nayte ne pouvait s’empêcher de sourire alors qu’il s’apprêtait à faire sa demande en mariage. « Je suis complètement fou de toi. Je t’aime. Je ne veux plus jamais lâcher prise », a-t-il déclaré en se mettant à genoux. « Michelle Ann Young, veux-tu m’épouser ? Et bien sûr, elle a dit oui !

Michelle a sympathisé avec Nayte dès le début. En fait, il a même été le destinataire de sa première impression de rose dès la toute première nuit de tournage. Au fil de la saison, cependant, Michelle a parfois eu du mal à faire ouvrir Nayte, ce qui, a-t-il admis, a toujours été un combat pour lui. Michelle a également brièvement deviné la relation après les rendez-vous dans sa ville natale lorsque le beau-père de Nayte a admis qu’il n’était peut-être pas prêt pour un engagement.

Cependant, une nuit dans la suite fantastique a tout changé pour Michelle et Nayte. Au cours de cette date, Nayte a assuré à Michelle qu’il était prêt pour un avenir avec elle. Derrière des portes closes, ils se sont dit qu’ils s’aimaient, et le reste appartenait à l’histoire. Même si Michelle avait également un lien étroit avec Brandon et a même admis qu’elle tombait amoureuse de lui aussi, il ne faisait aucun doute que Nayte était son homme. Malgré les réserves de sa famille, Michelle s’est rendu compte qu’elle serait dévastée de vivre le reste de sa vie sans Nayte, c’est pourquoi elle l’a choisi.

Les fiançailles de Michelle et Nayte ont été filmées en septembre, donc depuis trois mois, les tourtereaux ont dû garder leur relation secrète. Maintenant que la finale a été diffusée, ils sont libres d’être un couple dans le monde réel ! Après la récente Bachelorette ruptures pour Katie Thurston et Tayshia Adams, les fans de la franchise recherchent un couple pour s’entraîner, alors j’espère que Michelle et Nayte pourront faire durer l’amour !