Bien qu’il y ait eu de nombreux creux en 2020, l’un des meilleurs moments de la culture pop de l’année a été celui où Blake Shelton et Gwen Stefani se sont fiancés.

Plus d’un mois après que la star de la country ait posé la question lors d’un voyage en Oklahoma, les fans ont enfin l’occasion de voir de près l’étonnante bague de Gwen.

La chanteuse de « Hollaback Girl » s’est arrêtée à l’installation « Home & Family » de Hallmark Channel à Universal Studios Hollywood le mercredi 2 décembre et elle a révélé ce qui ressemble à une bague en diamant carré avec deux petits diamants de chaque côté, sertis en or blanc ou platine. Les experts en joaillerie ont estimé que la pierre centrale était de six à huit carats.

Gwen doit vraiment se sentir comme une « fille riche » maintenant.

Les espions ont eu un autre aperçu du rock éblouissant aux People’s Choice Awards 2020, AKA juste une autre « soirée de rendez-vous » avec Blake. La femme de 51 ans a dû attendre dans la voiture en raison des règles COVID, mais cela ne l’a pas empêchée d’encourager son homme et de publier des photos de son bling.