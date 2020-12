La bague de fiançailles d’Ariana Grande peut aveugler certains fans en raison de son éclat, mais le rocher présente également un détail touchant dans un doux clin d’œil à son défunt grand-père.

Le hitmaker de Positions a dit « Oui » à son petit ami Dalton Gomez après avoir posé la question la plus importante.

Se précipitant sur Instagram pour partager les nouvelles passionnantes, Ariana ne pouvait s’empêcher de montrer son étincelant en diamant avec ses fans.

La bague – dont la valeur est estimée à 750000 $ – comprend une perle posée à côté d’un énorme diamant incliné sur la bande.

Les fans ont reconnu la perle dans un tweet d’Ariana en 2014, dans lequel la chanteuse a dit aux fans que sa grand-mère bien-aimée Nonna avait fabriqué la bague pour elle.

«Nonna m’a fait fabriquer une bague avec la perle de l’épingle à cravate de grand-père», a écrit Ariana. « Elle dit qu’il lui a dit dans un rêve que ça me protégerait <3".

Un fan a écrit: « Omg, je suis si heureux pour Ariana. Le fait que Dalton y ait même pensé. Ariana croyait vraiment qu’elle pourrait et ne aimerait plus jamais et elle a trouvé quelqu’un qui a fait une bague de fiançailles avec l’épingle de son grand-père. »

« La signification derrière la bague est si belle. Ariana aura toujours un morceau de son grand-père avec elle », a écrit un autre fan.

Un autre a écrit: « La bague de fiançailles d’Aw Ariana est attachée à une perle provenant de l’épingle à cravate de son grand-père que Nonna lui a donnée. »

En plus de la valeur sentimentale de la bague, il est prudent de dire que le sparkler coûte aussi un joli centime.

Le PDG de RareCarat.com, Ajay Anand, a déclaré au Mirror: « J’estimerais que la bague est un diamant ovale de 8 carats – nous l’avons bien regardée sur Instagram, et sa couleur et sa clarté sont élevées, ce qui signifie que nous parlons d’une bague d’une valeur de 750 000 $ ou plus. »

The Mirror a contacté les représentants d’Ariana pour obtenir des commentaires.

«Pour toujours, puis certains», Ariana a sous-titré le message dimanche soir.

On pense que le couple a commencé à se fréquenter l’année dernière et qu’ils ont passé une grande partie du verrouillage du coronavirus ensemble.

Dalton travaille en dehors de l’industrie du divertissement et est un agent immobilier.

Il s’agit du deuxième engagement d’Ariana alors qu’elle était brièvement fiancée à la star de Saturday Night Live Pete Davidson.

