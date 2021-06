La bague de classe de lycée de 1955 retrouve le chemin du propriétaire après 63 ans

Les objets perdus et trouvés ont des histoires fascinantes sur le voyage qu’ils font à travers l’espace et le temps. Telle est l’histoire de Mary Jo Orzech, une résidente de New York, qui a retrouvé le propriétaire d’une bague de remise des diplômes d’études secondaires de 1955. Orzech a trouvé la bague dans la commode de son père chez ses parents en Pennsylvanie après leur décès. Lorsqu’elle est tombée sur la bague qui appartenait à quelqu’un de la classe de 1955 du lycée Lackawanna, elle a décidé de trouver le propriétaire et de la leur rendre. Lorsque Orzech, bibliothécaire au Brockport College, a commencé son enquête, elle n’avait que deux faits – premièrement, la bague n’appartenait à personne dans sa famille, et deuxièmement, les initiales ELD étaient effacées à l’intérieur.

Orzech a contacté la bibliothèque publique de Lackawanna pour voir s’ils avaient un annuaire de 1955 qui pourrait donner quelques indices, mais ils ne l’ont pas fait. Orzech n’a pas abandonné et a essayé de contacter la bibliothèque du lycée, mais elle a été fermée en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré le barrage routier, Orzech a continué d’essayer et, finalement, elle a pu contacter Susan Palumbo, la bibliothécaire du lycée Lackawanna. Heureusement, Palumbo a pu trouver un annuaire qui appartenait à la classe de 1955. Orzech était heureux de découvrir que la seule personne de cette classe avec les initiales ELD était Eugene Darmstedter, un homme qui a maintenant 83 ans.

Orzech a contacté le petit-fils de Darmstedter, Tony, qui l’a reliée à son grand-père Eugene. Heureux des retrouvailles, Eugene a déclaré à Channel 2 de WGRZ-TV qu’il avait l’impression d’avoir à nouveau obtenu son diplôme. Il pense que l’anneau lui a glissé des mains lors d’un match de softball en 1958. Il avait essayé de le chercher mais n’ayant pu le trouver, il a abandonné, a ajouté Eugene.

Cependant, la façon dont le père d’Orzech a trouvé la bague reste un mystère. Le mystère pourrait ne jamais être résolu, selon Orzech, car son père est parti.

