Envie de faire un cadeau un peu bling ce Noël? Baublebar a ce qu’il vous faut. La marque de bijoux qui compte Julia Roberts parmi ses fans organise actuellement une vente de fin d’année sur tous les accessoires scintillants que votre cadeau souhaitera sûrement sous l’arbre, avec des centaines de styles à moins de 20 $.

Pendant une durée limitée, les acheteurs peuvent bénéficier d’une réduction de 20% sur les bijoux les plus vendus et les plus vendus de la marque en saisissant le code promotionnel. 2020 à la caisse. Baublebar garantit également la livraison par 23 décembre –assurez-vous simplement de commander avant Mercredi 16 décembre et sélectionnez UPS 2ème jour à la caisse, ou par Vendredi 18 décembre avec UPS pendant la nuit à la caisse.

Bien qu’il y ait beaucoup de bagues, de colliers, de bracelets, de boucles d’oreilles et plus parmi lesquels choisir qui conviendra certainement aux goûts de votre destinataire, nous avons un faible pour cette mini bague Alidia, qui a honoré les doigts de nombreuses stars de la liste A, y compris Julia Roberts elle-même. Il est à gagner à seulement 35,20 $ avec le code susmentionné, en baisse de 8,80 $ par rapport à son prix habituel de 44 $. Avec sa bande mince et ses pierres colorées (choisissez parmi cinq teintes), il sera certainement un ajout accrocheur à toute collection de bijoux.

le Merveille star n’est pas le seul à ébranler les joyaux de l’entreprise. Le bracelet Piza empilable et chic, qui a attiré des fans tels que Brie Larson, commence à seulement 19,20 $ avec le code (normalement 24 $ et plus), tandis que ce collier Hera Link, vu sur Lizzo, est de 9,60 $ avec le 2020 code, passant de 48 $ à 38,40 $. Cette chaîne plaquée or offre juste ce qu’il faut de bling pour accueillir 2021 avec style!

Cette vente n’est valable que le jour de l’an le 1er janvier, ce qui signifie que le moment est venu de prendre quelques-uns de ces bijoux à la mode alors qu’ils sont à des prix aussi abordables. Ces boules remarquables sont à vous pour les amateurs de prise et de bling! Cependant, vous voudrez aller vite, car les délais d’expédition des Fêtes approchent rapidement.

