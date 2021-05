La bagarreuse des Balkans Julija Pajic a le nez cassé dans une défaite brutale de 51 secondes alors que le rêve du combattant d’un prix MMA de 1 million de dollars prend une raclée (VIDEO)

De retour après avoir abandonné ses plans pour 2020, la PFL est revenue avec une action explosive cette année – et le Monténégrin d’origine allemande Pajic, qui s’entraîne en Croatie, en était au centre à la PFL 3 alors qu’elle subissait sa première défaite.

Le puissant Pacheco a frappé la perspective de 23 ans presque immédiatement, puis l’a clouée au sol tout en pleuvant des coups de feu sur la tête dans une démonstration de violence que Pajic n’avait aucun espoir de retenir pendant le reste du tour.

Bandée à l’hôpital, la sensation virale après avoir arrêté un homme lors d’un combat entre les sexes l’année dernière a révélé que son sourire était déjà de retour.

« Je vais bien, » Pajic lui a dit à des milliers de followers sur les réseaux sociaux, en levant le poing. «Les gens peuvent vous casser le nez, mais ne les laissez jamais briser votre sourire.

«J’étais tellement confiant quand je suis entré dans la cage. Je me sentais vraiment bien jusqu’à ce que le crochet du gauche se connecte. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cette terrible erreur en intervenant directement.

«Je voulais vraiment montrer à mon équipe quel bon plan de match nous avions mais j’ai fait le contraire et, dans la cage, il n’y a aucune pitié pour ce genre d’erreurs.

«Je vais garder la tête haute, me souvenir de mon erreur et travailler encore plus dur pour ne plus jamais y arriver. Ma prochaine performance sera meilleure.

«J’ai perdu mon combat mais pas mon espoir. Mon esprit est plus fort que mes os.

« Merci pour tout le soutien et les bons messages que j’ai reçus. J’apprendrai et reviendrai plus fort. Je vous aime les gars. »

Pajic a prédit une guerre dans le New Jersey et elle n’a pas été déçue par Pacheco, la jeune femme de 26 ans revenant pour la première fois depuis une défaite par décision le soir du Nouvel An 2019.

Treize des 14 victoires de l’ancienne championne légère de Jungle Fight sont maintenant venues par KO ou par arrêt, et elle s’est rapidement efforcée de mettre fin à la série sans défaite de trois combats avec laquelle Pajic avait commencé sa carrière professionnelle.

La défaite de Pacheco dans le combat final pour le prix d’un million de dollars en 2019 est venue contre Kayla Harrison, la double médaillée d’or olympique américaine qui est considérée comme la prétendante à battre dans la série actuelle de la PFL.

Reprenant là où elle s’était arrêtée la saison dernière, @KaylaH commence sa campagne 2021 de façon dominante 😤 # 2021PFL3pic.twitter.com/5C32QWKs7u – ESPN MMA (@espnmma) 7 mai 2021

Cette fois-ci, Harrison a martelé la malheureuse adversaire Mariana Morais, bien qu’elle ait eu besoin d’un peu plus de temps que ce dont Pacheco avait besoin pour sa victoire.

Accrochant Morais contre la clôture avant de l’abattre, Harrison a battu son adversaire de plus en plus sans défense avec une arsenal de coups de poing enregistrés à environ 14 mph.

C’était suffisant pour que l’arbitre intervienne après une minute et 23 secondes et, comme ce fut le prix pour Pacheco dans la nuit, Harrison pour gagner six points dans le classement des poids légers.

Le joueur de 30 ans était d’humeur suffisamment confiante par la suite. « Ce n’est pas un tournoi – c’est un couronnement et je suis la reine, » dit-elle d’un ton haussier, étendant son record parfait à neuf victoires.

« Je ne suis pas du genre à parler beaucoup de cr * p – ce n’est pas vraiment qui je suis. Il semble que tout le monde, des boxeurs aux idiots de YouTube, pense qu’ils peuvent y entrer, et ce n’est tout simplement pas le cas.

« Heureusement pour le reste du monde, je crois en l’égalité des chances. Donc, si quelqu’un pense pouvoir me rejoindre, il peut venir et entrer dans la cage. Désormais, je suis la femme la plus méchante de cette pièce et de toute chambre. »