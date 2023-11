La bagarre entre Wild Spurs et Chelsea prouve que “Angeball” est là pour rester

James OlleyRédacteur principal, ESPN FCLecture de 6 minutes

LONDRES – Le jeu le plus chaotique, frénétique et hypnotique de ce jeu – et peut-être de tous – La saison de Premier League s’est terminée avec les supporters de Tottenham Hotspur chantant des hommages à leur manager, Ange Postecoglou, après avoir perdu 4-1 à domicile contre Chelsea lundi.

L’engagement des Spurs envers “Angeball” est absolu, quel que soit le chaos qu’il provoque. Si l’on peut tirer un sens de ces 111 minutes totalement absurdes – oui, il y a eu 21 minutes de temps additionnel – c’est que l’insistance de Postecoglou à jouer à sa manière ne sera compromise par aucun événement imaginable dans les paramètres d’un match de football.

Après avoir traversé l’époque austère d’Antonio Conte, au cours de laquelle Tottenham semblait souvent allergique à l’attaque, les supporters de cette partie du nord de Londres ont adopté le style survolté et survolté de Postecoglou qui les avait propulsés au sommet de la Premier League après 10 matchs sans défaite. .

Il est donc difficile de contester sa philosophie compte tenu des retours à ce jour – mais c’était sans doute le meilleur et le pire du style de Postecoglou résumé dans une soirée ridicule, qui comprenait neuf contrôles VAR, cinq buts refusés, deux blessures, deux rouges. cartes, un tour du chapeau, une pénalité et un manager réservé.

“C’est assez difficile à gérer”, a déclaré Postecoglou, qui a rejoint les Spurs cet été. “Il est presque impossible d’analyser le match car il semblait hors de contrôle sur une grande partie. Déçu par le résultat mais vraiment fier des joueurs, ils ont tout donné et c’est le positif que nous retiendrons.”

Dejan Kulusevski a ouvert le score dans ce qui est désormais devenu un départ rapide habituel de Tottenham, son tir à la sixième minute dévié vers le défenseur de Chelsea Levi Colwill pour déclencher un niveau de pandémonium qui ne s’est pas calmé de toute la soirée.

Comme les choses auraient pu être différentes si le but de l’attaquant de Tottenham Heung-Min Son à la 13e minute avait compté. Le Sud-Coréen a habilement repoussé le centre de Brennan Johnson sur l’aile gauche alors que la cacophonie du bruit à l’intérieur de cette magnifique arène menaçait de consumer Chelsea – mais un appel de hors-jeu serré a joué à juste titre en leur faveur.

S’ensuit une perte de contrôle progressive de la part de Tottenham. Destiny Udogie a eu la chance de recevoir seulement un carton jaune pour un défi à deux pieds sur Raheem Sterling, tandis que Cristian Romero a également eu la chance d’échapper à toute sorte de sanction pour avoir expulsé à Colwill.

Postecoglou s’est également laissé prendre par l’ambiance sauvage. Habituellement présent sur la touche, Postecoglou était furieux lorsque les officiels signalaient un hors-jeu, mais il a essayé de donner l’avantage aux Spurs qui ont donné le ballon sous pression. L’arbitre Michael Oliver a réservé Postecoglou pour la première fois du manager depuis qu’il a rejoint le club.

Sterling s’est vu refuser un but, tout comme Moisés Caicedo, mais lors de la préparation, VAR a repéré le recours à une force excessive par Romero pour s’attaquer à Enzo Fernández. Romero a été expulsé et Chelsea a obtenu un coup de pied, que Cole Palmer a converti.

Le match de lundi, qui comprenait un carton rouge pour Destiny Udogie de Tottenham Hotspur, s’est transformé en un désordre chaotique – mais les Spurs ont toujours joué le style souhaité par le nouveau manager Ange Postecoglou. John Walton/PA Images via Getty Images

Jackson s’est vu refuser un autre but pour hors-jeu avant que les Spurs ne perdent Micky van de Ven à cause d’une blessure aux ischio-jambiers et James Maddison à cause d’un problème à la cheville. En fait, après toutes les substitutions – et le deuxième jaune d’Udogie à la 55e minute pour une autre fente imprudente et stupide sur Sterling – les Spurs ont terminé ce match avec seulement quatre de leurs 11 joueurs de départ sur le terrain.

Mais Tottenham ne se laisserait pas incliner.

Malgré neuf hommes et quatre arrières comprenant Emerson Royal à l’arrière gauche et une paire d’arrière central composée d’Eric Dier – lors de sa première apparition de la saison – et du milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg, les Spurs ont continué à jouer avec un score absurdement élevé. Ligne défensive. Et bien que la réponse soit relativement simple – ballon par-dessus pour se connecter avec une course au bon moment – ​​la combinaison a semblé déconcerter Chelsea, qui a eu du mal à marquer des buts cette saison.

Le fait que les Spurs aient duré aussi longtemps qu’ils l’ont fait avec neuf joueurs, succombant finalement à une simple finition de Jackson sur une passe de Sterling à la 75e minute, en raison d’une combinaison du manque de cohésion de Chelsea et d’un gardien de but héroïque de Guglielmo Vicario, qui ne méritait pas de terminer. la nuit en en concédant quatre. Mais c’est le produit des Spurs qui mènent avec leur menton, poursuivant avec une ligne haute qui a permis à Chelsea de marquer le même but deux fois de plus, le premier assisté par Conor Gallagher, le second par Palmer et tous deux transformés par Jackson.

“C’est juste qui nous sommes, mon pote”, a déclaré Postecoglou. “C’est ce que nous sommes et ce que nous serons aussi longtemps que je serai ici. Si nous descendons à cinq hommes, nous tenterons notre chance.”

L’attaquant tant décrié de Chelsea, Jackson, tirera confiance de son tour du chapeau dans ce résultat déséquilibré, mais il s’agissait d’un ensemble de circonstances particulièrement absurdes qui ont effectivement permis aux visiteurs de jouer un exercice d’entraînement offensif pendant les 35 dernières minutes. Le fait qu’il ait fallu si longtemps à Chelsea pour traduire sa supériorité numérique sur la ligne de score tempère l’enthousiasme quant à la marge finale de victoire.

Les conséquences pourraient être graves pour les Spurs. Van de Ven a quitté le stade avec des béquilles, Romero est suspendu pour trois matchs et la date de retour de Maddison est actuellement inconnue.

Le dernier mot ici devrait revenir à Mauricio Pochettino. Tous les discours d’avant-match se sont concentrés sur le retour émotionnel de l’ancien entraîneur de Tottenham dans l’équipe qu’il dirigeait, mais mis à part quelques explosions de colère alors que Chelsea s’efforçait de clôturer cette affaire, ce fut un retour satisfaisant pour une soirée qui incarnait le glorieux chahut qui c’est la Premier League.

“Je suis tellement heureux parce que ces trois points signifient beaucoup pour nous”, a déclaré Pochettino. “Nous sommes dans une situation où nous devons gagner des points. Je suis heureux de revenir et de voir des gens à qui je n’ai pas eu la chance de dire au revoir aussi. Le plus important pour moi, c’est la victoire. C’est Tottenham et ce n’est pas plus. spécial à cause de cela. »

Après une victoire qui atténue un peu la pression sur lui après le début décevant de Chelsea, il a salué plusieurs entraîneurs de Tottenham avec une longue étreinte – notamment l’entraîneur adjoint Ryan Mason – avant de s’embrasser avec Son au milieu de la terrain qu’il appelait chez lui.

Cependant, c’est maintenant la maison de Postecoglou, et si une confirmation était nécessaire, le système de sonorisation a opté pour la chanson “Angels” de Robbie Williams alors que les fans s’éloignaient, les paroles retravaillées rendant hommage à leur nouveau manager.

Les fans de Tottenham ont peut-être perdu contre leurs rivaux acharnés, mais avec Pochettino à la maison, ils aiment plutôt “Big Ange”.