Le président Joe Biden plaide en faveur de l’aide à Israël et à l’Ukraine dans un rare discours diffusé aux heures de grande écoute. Le président par intérim de la Chambre menace de démissionner. Et de nouvelles recherches mettent en garde contre les dangers des scooters électriques et des aimants de bureau pour les enfants.

Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

Biden appelle à l’aide à Israël et à l’Ukraine dans son discours dans le Bureau Ovale

Hier soir, dans un rare discours prononcé dans le Bureau Ovale, le président Joe Biden a expliqué à la nation pourquoi il estime qu’il est important de soutenir Israël et l’Ukraine dans leurs guerres en cours, alors qu’il cherche à renforcer le soutien à un programme d’aide visant à renforcer les deux pays. .

Biden a déclaré que son administration prévoyait de soumettre aujourd’hui un programme de financement d’urgence. Cette demande pourrait inclure 60 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et un total de 40 milliards de dollars pour Israël, Taiwan et la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ont indiqué des sources proches du dossier. « C’est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations », a déclaré Biden.

Mais à mesure que les conflits se propagent à l’étranger, leurs conséquences aux États-Unis deviennent de plus en plus prononcées. De nombreux Américains réclament un cessez-le-feu en Israël, tout comme plus de 400 membres du Congrès qui ont signé anonymement une lettre ouverte.

Biden a également appelé à la tolérance et à la compassion aux États-Unis, quelques jours après qu’un propriétaire ait poignardé et tué un garçon de 6 ans. Lui et sa mère ont été pris pour cible en raison de leur foi musulmane, ont indiqué les forces de l’ordre.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas :

Le président temporaire de la Chambre menace de démissionner

Hier, lors d’une réunion à huis clos, le représentant Patrick McHenry a déclaré à ses collègues républicains qu’il pourrait démissionner de son poste de président intérimaire si les républicains le poussaient à proposer une législation sans vote explicite pour étendre ses pouvoirs, selon les législateurs présents dans la salle.

« Si vous essayez de faire cela, vous découvrirez qui est la prochaine personne sur la liste de Kevin », a déclaré McHenry, faisant référence à la liste secrète de l’ancien président Kevin McCarthy des législateurs du GOP qui serviraient de président temporaire en cas de vacance. . McHenry a également menacé de démissionner en tant que conférencier pro tempore lors de conversations individuelles avec des membres.

C’est le dernier signe de chaos au sein de la Chambre, qui est au point mort jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. Le représentant Jim Jordan, le candidat républicain au poste de leader, a soutenu les efforts visant à responsabiliser McHenry jusqu’en janvier, tandis que Jordan s’efforçait de renforcer le soutien à sa propre candidature. mais l’effort s’est effondré. Un vote au troisième étage pour un orateur est prévu aujourd’hui à 10 heures.

Les familles se souviennent des étudiants de Pepperdine tués dans un accident

Peyton Stewart. Avec l’aimable autorisation de Barry Stewart

Peyton Stewart, photographiée ci-dessus, était une « fonceuse », une voyageuse du monde et une gourmande avec une palette raffinée, a déclaré son père, Barry Stewart, à NBC News. Le jeune homme de 21 ans, qui étudiait le commerce à l’université Pepperdine de Malibu, en Californie, faisait partie des quatre étudiants décédés cette semaine, lorsqu’un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture le long de la Pacific Coast Highway et a heurté trois véhicules qui ont heurté les jeunes femmes. Niamh Rolston, Asha Weir, Deslyn Williams et Peyton Stewart étaient toutes des personnes âgées et toutes membres de la sororité Alpha Phi.

La mère d’Asha Weir, Vinita Weir, a déclaré que sa fille avait hâte de rentrer chez elle à Philadelphie pour Thanksgiving. Maintenant, « elle me manque et je ne sais pas comment vivre sans elle. »

La mère de Natalee Holloway est reconnaissante pour les réponses apportées au meurtre de 2005

Beth Holloway est en paix sachant que son « cauchemar sans fin » a pris fin. Cette semaine, Joran van der Sloot a plaidé coupable d’extorsion et de fraude électronique, un accord qui l’a contraint à révéler tout ce qu’il savait sur le meurtre de Natalee Holloway, qu’il avait précédemment avoué.

Il est peu probable que van der Sloot passe un jour une nuit derrière les barreaux à cause de sa mort. À Aruba, où van der Sloot a assassiné Natalee Holloway en 2005, le délai de prescription est de 12 ans. Mais Beth Holloway a déclaré qu’elle était réconfortée d’obtenir des réponses sur ce qui était arrivé à sa fille. «Je ne pense pas que la famille d’une victime pensera un jour qu’un certain temps est suffisant», a-t-elle déclaré. Regardez l’interview complète avec le correspondant de NBC News, Sam Brock.

Les articles qui amènent fréquemment les enfants aux urgences

Les scooters électriques, les fers à friser et les aimants de bureau font partie des objets qui blessent les enfants et sont fréquemment à l’origine de visites aux urgences, selon une étude qui sera présentée ce week-end à la conférence nationale de l’American Academy of Pediatrics.

Les aimants puissants sont particulièrement inquiétants si un enfant en avale plusieurs, car leur attraction peut pincer les tissus corporels. Les fers à friser peuvent causer de graves brûlures aux enfants. Et les scooters électriques ont laissé de nombreuses personnes avec des blessures à la tête et des fractures. Mais ce ne sont pas les seuls produits les parents sont priés d’être prudents.

La politique en bref

Cas d’ingérence électorale en Géorgie : Kenneth Cheseboro, conseiller juridique de la campagne Trump a refusé une offre de plaidoyer du bureau du procureur du comté de Fulton, a confirmé une source. Plus tôt hier, l’ancien avocat de Trump, Sidney Powell a plaidé coupable à six chefs d’accusation de délit de complot en vue de commettre une ingérence électorale. Elle a accepté de purger six ans de probation. La sélection du jury dans le cas de Cheseboro devrait commencer aujourd’hui.

Chasseur Biden : David Weiss, l’avocat spécial chargé de l’enquête sur Hunter Biden, je passerai un entretien le mois prochain avec le comité judiciaire de la Chambre, dirigé par le représentant Jim Jordan.

Congrès: Laphonza Butler, la démocrate californienne nommée pour occuper le siège de Dianne Feinstein, a déclaré qu’elle ne briguera pas un mandat complet au Sénat en 2024.

Élection 2024 : La campagne de Donald Trump est planifier un événement de contre-programmation à quelques minutes du troisième débat du GOP, prévu le 8 novembre à Miami.

Émeute au Capitole : Le 6 janvier, un émeutier a crié le nom de « John Richter » dans l’enceinte du Sénat. Quelques mois plus tard, le FBI je me suis présenté à la mauvaise maison de John Richter Pour l’interroger, le journaliste judiciaire de NBC News, Ryan J. Reilly, écrit dans son nouveau livre « Sedition Hunters : How January 6th Broke the Justice System ».

Choix du personnel : un mystère de 30 ans résolu

La mère d’Allen Livingston n’avait aucune idée de ce qui lui était arrivé lorsqu’il avait disparu en 1993, mais elle avait le pressentiment qu’il avait été assassiné par un tueur en série présumé dans l’Indiana. Cette semaine, elle a appris qu’elle avait raison. Cette histoire est un regard sur la quête inlassable d’une famille pour découvrir ce qui est arrivé à leur proche et comprend une citation obsédante d’un coroner du comté : « Quelles sont les chances que notre première identification à partir de 10 000 morceaux d’os concerne la famille qui a passé l’appel initial ? —Elizabeth Robinson, éditeur de newsletter

Dans le cas où vous l’avez manqué

Travis King, le soldat américain qui s’est rendu en Corée du Nord en juillet, a été accusé de plusieurs crimesy compris la désertion, la possession de pornographie juvénile et l’agression de camarades soldats.

Les milliardaires font grimper les prix des maisons dans le sud de la Floride à de nouveaux records. Par exemple, une maison au bord de l’eau qui s’est vendue pour la dernière fois pour 7,4 millions de dollars est allé pour environ 50 millions de dollars.

CVS Health a dit que c’était le cas tirer certains des décongestionnants les plus courants avec la phényléphrine comme seul ingrédient actif de ses étagères.

Britney Spears jette un nouvel éclairage sur à quoi ressemblait sa vie au cours de ses 13 années de tutelle ordonnée par le tribunal dans ses nouveaux mémoires.

