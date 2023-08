La bagarre de Montgomery, Mary Todd, arrêtée

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu un seul visage noir sourire pour la caméra de la police en relation avec la désormais tristement célèbre bagarre de Montgomery. Les saints soient loués.

Chaque jour, de plus en plus de personnes responsables de la violence contre le co-capitaine de Harriott II, Damien Pickett, sont traduites en justice et aujourd’hui n’est pas différent. Selon CNN, une femme blanche de 21 ans nommée Mary Todd est devenue la quatrième personne à prendre une photo pour le département de police de Montgomery après avoir été arrêtée et accusée d’agression au troisième degré. Le nom de Todd figure désormais sur la liste aux côtés de ses complices anglo-saxons Richard Roberts, Allen Todd et Zachary Shipman.

AL.com rapporte que Pickett a dit à la police que Todd l’avait poussé à la gorge alors qu’il tenait une bière et ne le laisserait pas passer alors qu’il tentait de déplacer le bateau ponton caucasien.

Hier, BOSSIP a rapporté que le capitaine du Harriott II, Jim Kittrell, a donné une interview déclarant qu’il pensait que l’attaque était à motivation raciale. Un autre témoin de l’attaque a déclaré avoir entendu l’un des hommes crier « f *** ce ni ** er! » Malgré tout cela, ni la police de Montgomery ni Damien Pickett lui-même ne croient que la race était un facteur selon une deuxième interview que Pickett a donnée aux enquêteurs.

« Nous croyons ce qu’il dit, et ce qu’il dit, c’est qu’il ne croit pas que ce soit motivé par la race », a déclaré Albert. « Si plus de preuves arrivent. S’il y a plus de preuves que cela penchait davantage vers un crime de haine, nous modifierons ces accusations et inculperons de manière appropriée », a-t-il ajouté.

Il est intéressant d’entendre Pickett exprimer une telle confiance qu’il ne s’agissait pas d’un crime haineux. Surtout si l’on considère que dans sa déposition écrite à la police, il a écrit qu’il « s’accrochait à la vie ». Il est facile de comprendre qu’au milieu du combat, il n’a pas entendu les prétendues insultes, mais nous aurions du mal à donner à un groupe de Blancs violents en Alabama le bénéfice du doute.