La bagarre avec la cuisinière à gaz s’éteint enfin

Les républicains ont revendiqué leur victoire sur cette règle, qui était plus modeste que la proposition initiale du DOE visant à des normes d’efficacité plus strictes (même si cela n’aurait pas non plus interdit les cuisinières à gaz). Les démocrates, quant à eux, ont accusé les législateurs républicains de paniquer pour un rien.

représentant Debbie Lesko de l’Arizona, qui a parrainé l’année dernière une loi adoptée par la Chambre pour bloquer la règle proposée par le DOE, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi avait « aidé l’administration Biden à réaliser qu’elle devait revenir sur son programme radical ». Chaire Énergie et Commerce de la Maison Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) a également crédité les actions des législateurs, affirmant que « grâce à un vote bipartisan à la Chambre l’année dernière, l’administration ressent la pression de ses efforts pour interdire les appareils électroménagers ».

Le principal démocrate du panel, Rep. Franck Pallone du New Jersey, a répondu que les Républicains avaient « utilisé sans vergogne des tactiques alarmistes sans fondement sur cette question pour détourner l’attention de la réalité selon laquelle ils n’ont pas de solutions propres pour réduire les coûts énergétiques ou réduire les émissions ».

Pallone a également salué les normes d’efficacité finales comme étant « intelligentes » et « réalisables ».

Malgré les avertissements du GOP selon lesquels les cuisinières à gaz étaient dans la ligne de mire de Biden en matière de climat, la nouvelle mesure du DOE n’affecterait que 3 % des modèles actuellement sur le marché, a indiqué l’agence.

Certaines personnes plus directement impliquées dans la lutte ont déclaré qu’elles pensaient que le conflit était désormais résolu – du moins au niveau fédéral. Les poêles restent dans la ligne de mire des militants pour le climat dans les États et les villes libéraux, où des dizaines d’efforts pour les interdire ont déclenché des escarmouches d’un océan à l’autre. Un tribunal fédéral a bloqué une tentative de Berkeley, en Californie, d’interdire l’installation de cuisinières à gaz, et une mesure de l’État de New York visant à bloquer l’installation de nouvelles cuisinières et fournaises à gaz à partir de 2026 a été contestée devant les tribunaux.

Quant à la règle du DOE, « je pense que cela a simplement été résolu », a déclaré Andrew deLaski, directeur exécutif du Appliance Standards Awareness Project, qui faisait partie des groupes impliqués dans la recommandation commune à laquelle le DOE a finalement répondu. “Et il faut être malhonnête pour contester maintenant quelque chose qui ne nécessitera des améliorations que sur quelques modèles.”

Dan Reicher, ancien secrétaire adjoint chargé de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables sous l’administration Clinton, a déclaré que les controverses autour des règles d’efficacité sont souvent alimentées par les messages autour de la règle prévue, ainsi que par le parti de l’administration, en particulier lorsqu’il s’agit d’une industrie puissante. .

“Nous avons un Capitole très partisan, où les questions climatiques et énergétiques sont vivement débattues, et c’est un autre endroit pour débattre de philosophies très différentes”, a-t-il déclaré.

La bataille des poêles couvait en arrière-plan grâce à la lutte contre les efforts de l’État et des collectivités locales pour interdire ces appareils. Mais la tempête a été véritablement déclenchée l’année dernière par un seul commissaire de la Commission de sécurité des produits de consommation qui

a qualifié les cuisinières à gaz de « danger caché »” et a suggéré que l’agence pourrait envisager une interdiction – même s’il l’avait reconnu des mois plus tôt qu’il

je n’avais pas les voix pour en faire une réalité.

À la Chambre, le refus a stimulé les audiences et incité les législateurs à adopter des projets de loi bipartites axés sur les appareils électroménagers. L’un d’eux, celui de Lesko, visait à empêcher de manière préventive le DOE de finaliser son projet de réglementation sur l’efficacité.

La réglementation du DOE a marqué un effort d’efficacité unique en son genre pour les cuisinières à gaz. Près de la moitié des modèles sur le marché n’ont peut-être pas réussi à répondre à la proposition initiale lancée par le DOE l’année dernière – mais la règle finale publiée lundi réduit la pression. La nouvelle règle exigera que seulement une petite partie des modèles apportent des améliorations « modestes » pour correspondre au niveau d’efficacité énergétique démontré par la majorité déjà sur le marché, selon le ministère. La conformité sera exigée pour les modèles nouvellement fabriqués, y compris ceux importés, à partir de 2028.

La règle finalisée comprenait également des normes pour les cuisinières et les fours électriques. Le département a déclaré que 77 pour cent des modèles de cuisinières électriques sur le marché répondraient déjà à ces nouvelles normes.

Karen Harbert, présidente de l’American Gas Association, qui représente les services publics de gaz, a qualifié la règle de « clairement un pas dans la bonne direction », mais elle a averti qu’AGA reste « préoccupée » par le précédent du DOE en matière d’établissement de normes d’efficacité.

La règle « montre clairement que le ministère comprend qu’il lui manquait l’autorité ou la justification nécessaire pour retirer un pourcentage élevé d’appareils électroménagers du marché », a-t-elle ajouté.

Reicher, maintenant chercheur principal à la Stanford Doerr School of Sustainability, a déclaré à POLITICO que la décision du DOE d’incorporer les objectifs des différents groupes d’intérêt pourrait contribuer à donner à la nouvelle règle plus de résistance et à réduire les menaces de litige – même face d’une nouvelle administration hostile.

« Il y a toujours ce manque d’assurance lorsque vous établissez une norme, elle peut faire l’objet d’un litige, un président ultérieur pourrait l’annuler », a-t-il déclaré. “Un certain nombre de choses peuvent arriver, mais étant donné qu’il s’agit d’une norme consensuelle, c’est la meilleure façon de mettre une nouvelle norme sur la voie la plus sûre à l’avenir.”

Le département a prévu lundi que les normes réduiraient les émissions de dioxyde de carbone de près de 4 millions de tonnes cumulées sur 30 ans, soit à peu près l’équivalent des émissions annuelles combinées associées à la consommation d’énergie de 500 000 ménages.

Néanmoins, la lutte autour des normes d’efficacité risque de s’étendre à d’autres départements.

Le ministère s’efforce de remédier à « un retard dans les mesures d’efficacité énergétique mandatées par le Congrès qui retardent l’arrivée au peuple américain des 1 000 milliards de dollars d’économies prévues pour les consommateurs », a déclaré lundi la secrétaire à l’Energie, Jennifer Granholm, dans le communiqué. Au programme figurent des règles à venir pour les lave-vaisselle, les laveuses et les sécheuses.

représentant Kelly Armstrong (R.D.), qui a parrainé une législation visant les actions de la Commission de sécurité des produits de consommation, a déclaré lundi que c’était la pression de l’administration Biden pour contrôler le type de poêle que les Américains utilisent qui avait déclenché la réaction négative.

“Maintenant, il a donné un nouveau visage à son projet de dicter ce qui est acceptable”, a-t-il ajouté dans un communiqué. «Voici une idée. Laissons les Américains décider quel poêle convient le mieux à leurs familles, pas le gouvernement fédéral.