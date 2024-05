La bagarre alimentaire au restaurant est plus profonde pour la famille qu’une simple soirée : « Réfléchissez bien »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Une bagarre alimentaire au sein d’une famille est devenue virale, avec un jeune homme demandant un aperçu d’une situation délicate pour lui qui s’est produite récemment dans un restaurant – bien que le problème semble bien plus important et plus difficile que ne le suggère une expérience d’une seule nuit.

« Une semaine sur deux, ma fiancée (22F) et moi (23M) sortons manger avec sa famille, et la semaine dernière, nous sommes allés dans un restaurant barbecue coréen appartenant à mon oncle… J’ai payé le repas de tout le monde », a écrit le jeune homme. sur la page Reddit populaire connue sous le nom d’AITA (« Suis-je le connard ? »).

Dans l’objet de son message, il a demandé aux autres : « AITA pour avoir décidé de ne plus acheter de nourriture pour la famille de ma fiancée ?

{{#rendered}} {{/rendered}}

LES UTILISATEURS DE REDDIT DÉFENDENT L’HOMME QUI A DIT À SA FEMME « DÉCRAVÉE » DE FAIRE PLUS DE TÂCHES AUTOUR DE LA MAISON

Il a écrit : « Je leur ai seulement demandé de couvrir le pourboire de la serveuse, ce qu’ils ont accepté de faire. La facture totale dépassait 240 $ et j’ai payé. »

Il a ensuite ajouté : « Habituellement, lorsque je paie la note de mes amis ou de mes proches, ils donnent généreusement un pourboire, puisqu’ils ne sont responsables que du pourboire, pas du coût du repas lui-même. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Il a poursuivi : « Cependant, il y a quelques jours, mes cousins ​​(21 millions) ont révélé qu’ils n’avaient laissé qu’un pourboire d’un dollar et ils n’ont donné qu’un pourboire de 1 dollar avant. »

L’homme, s’appelant « totalementnotpornact » sur Reddit, a déclaré : « J’ai été choqué et déçu car un pourboire de 1 $ est insultant, d’autant plus que je leur avais offert de l’alcool et un dessert. J’ai donc discuté de ce problème avec ma fiancée – mais sa famille insiste sur le fait qu’elle ne donne jamais de pourboire ou ne paie qu’environ 1 dollar pour [a] pourboire au restaurant [and] services généraux. Cela se produit aux États-Unis », a-t-il ajouté.

« Sa famille insiste sur le fait qu’elle ne donne jamais de pourboire ou ne paie qu’environ 1 dollar pour [a] pourboire au restaurant [and] services généraux. Cela se produit aux États-Unis. »

Le jeune homme poursuit : « Du coup, j’ai informé ma fiancée que nos sorties bihebdomadaires au restaurant allaient devoir changer… Je lui ai dit que je n’avais payé leurs repas que par geste aimable. Même si ma fiancée était agacée, elle a finalement compris. « .

{{#rendered}} {{/rendered}}

LA FEMME QUI A LAISSÉ UN FRÈRE TRÈS GRAND EN CLASSE ÉCONOMIQUE PENDANT QUE ELLE PREND LA PREMIÈRE CLASSE N’AVAIT PAS TORT : UTILISATEURS DE REDDIT

L’histoire continue : « Hier, ils m’ont demandé si j’achèterais à nouveau leur nourriture la semaine prochaine, ce à quoi j’ai répondu qu’ils devront couvrir leurs propres dépenses pour leur repas. »

Il a ajouté : « Je ne voulais pas les confronter à propos de leur habitude de ne donner qu’un dollar de pourboire, alors j’ai décidé de gérer les choses différemment cette fois et de simplement faire semblant de couvrir le pourboire à leur place. Sa famille n’a pas voulu leur donner un pourboire. » [take] ça si bien. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Il a poursuivi : « Ils m’ont accusé d’être ingrat, arguant que c’était eux qui prenaient le temps de me rencontrer toutes les deux semaines et que leur demander un pourboire était déraisonnable au début. Ils ont également suggéré que, puisque ma famille est riche, c’est tout à fait juste que je continue à payer leurs repas. »

« Ils ont également suggéré que, puisque ma famille est riche, il était tout à fait juste que je continue à payer leurs repas. »

L’homme a déclaré : « Étonnamment, ma fiancée était de mon côté. Elle savait que sa famille avait ce problème. [the] courage de les en informer. »

Un différend vestimentaire entre la mère du marié déchire la famille dans une « énorme erreur » avant une occasion spéciale

{{#rendered}} {{/rendered}}

Alors, a-t-il demandé aux autres, avait-il tort de « décider de ne plus acheter de nourriture pour la famille de ma fiancée ? »

Fox News Digital a contacté un psychologue pour obtenir un aperçu du problème.

Alors que la plupart des gens seraient d’accord avec l’affiche originale selon laquelle un pourboire de 1 $ est scandaleusement bas et inacceptable dans la plupart des situations, une grande majorité des gens – près de 75 % – pensent également que le pourboire est devenu « incontrôlable », selon un récent sondage réalisé par WalletHub, comme FOX Business a récemment rapporté.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Selon les résultats de l’enquête, plus de 60 % des consommateurs considèrent également un pourboire comme quelque chose à donner quand ils en ont envie, plutôt que comme une obligation à chaque fois. Environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles laissent souvent un pourboire en raison de la « pression sociale » plutôt que d’un bon service.

« Vous ne devez rien à ces gens. Ils essaient de profiter de vous. Arrêtez de les laisser essayer. »

Près de 70 % des personnes interrogées estiment que les pourboires ne devraient être partagés qu’entre les employés qui fournissent le service, tandis que 78 % estiment que les frais de pourboire automatique devraient être interdits, selon les données.

LES MARIAGES FAMILIAUX SERONT PAYÉS SEULEMENT SI LES ENFANTS ACCEPtent 2 CONDITIONS, Y COMPRIS L’ACCESSIBLITÉ AUX FAUTEUILS ROULANTS

{{#rendered}} {{/rendered}}

Melissa Dallas, professeur émérite au département de leadership hôtelier à la Missouri State University, est d’accord avec les personnes interrogées, affirmant que « la culture du pourboire est devenue incontrôlable » et cela est en partie dû à la réduction des marges bénéficiaires enregistrées par de nombreuses entreprises ces dernières années. FOX Business a noté.

Il est de plus en plus courant « que les consommateurs choisissent le pourcentage de pourboire commençant à 15 % au minimum », a-t-elle déclaré.

Sur Reddit, le jeune homme qui a partagé son drame familial a fait le point.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Il a écrit : « Je n’ai pas rompu avec elle, mais sa famille est furieuse… Ils refusent de me parler. Ils ont appelé ma fiancée à plusieurs reprises pour me dire des choses comme : « Est-ce ainsi que les Coréens font leurs affaires ? » et lui suggérant de rompre avec [me]ainsi que d’autres remarques offensantes et plus racistes.

« Sa famille est furieuse… Ils refusent de me parler. »

Plus de 8 000 personnes ont réagi à son message, dont quelque 1 200 ont fait part de leurs commentaires et réactions. Il n’a pas été jugé en tort par d’autres sur la plateforme.

LES UTILISATEURS DE REDDIT EXHORtent L’HOMME À DIVORCER SA FEMME APRÈS UNE INTERFÉRENCE « PSYCHIQUE » AVEC SON MARIAGE

{{#rendered}} {{/rendered}}

La réponse la plus populaire a été : « Vous ne devez rien à ces gens. Ils essaient de profiter de vous. Arrêtez de les laisser essayer. »

Une autre personne a ajouté : « Votre fiancée savait que sa famille n’avait laissé qu’un pourboire de 1 $ sur [a] Un repas à 240 $ et elle n’a pas mis elle-même le pourboire ? Réfléchissez bien, [original poster] ».

Et encore un autre individu qui a commenté a tenté de mettre le jeune homme au niveau de ce que ce commentateur particulier envisage à l’horizon.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Ils ont une opinion déraisonnablement élevée d’eux-mêmes. »

« Laissez-moi m’assurer que je comprends bien… Toutes les deux semaines, vous les emmenez dîner et payez leurs repas… et ils j’ai le culot d’appeler toi ‘ingrat’?? Parce que « ce sont eux qui prennent le temps de vous rencontrer » ? Ils ont une opinion déraisonnablement élevée d’eux-mêmes et vous êtes NTA [not the a–hole] ici. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER LIFESTYLE

La personne a poursuivi : « Vous devez les remettre au clair, tout de suite. Si vous ne le faites pas, c’est votre vie dans trois ans : vous l’avez épousée, et maintenant sa famille insiste sur le fait que parce que votre famille est riche, c’est ‘ c’est juste que vous payiez pour leurs vacances de rêve / leur nouvelle voiture / leur maison de vacances dans les Hamptons / peu importe.

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le même commentateur a ajouté cet « avertissement » : « La partie « eux » de « remettre les au clair » pourrait également inclure votre fiancée, si elle soutient/approuve ce comportement. Si elle le fait, je vous exhorte fortement à reconsidérer votre avenir ensemble. «

Daniella Genovese de Fox News Digital a contribué au reportage.

{{#rendered}} {{/rendered}}