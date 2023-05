La BaFin allemande met en garde contre la nervosité des banques et le stress des marchés immobiliers

D’une manière générale, des taux d’intérêt plus élevés devraient être positifs pour les bilans des banques. Cependant, des problèmes peuvent survenir lorsque les banques prennent des risques supplémentaires et ne parviennent pas à faire face à une augmentation continue et brutale des taux.

Mais ce n’est pas seulement le secteur bancaire qui s’adapte à un nouvel environnement de taux plus élevés après plus d’une décennie de coûts d’emprunt ultra bas. Le marché immobilier, étroitement lié aux banques, est également fortement impacté par l’évolution des taux d’intérêt.

« Nous ne savons pas si la partie des hausses de taux du cycle est passée et nous n’avons pas vu tous les effets de la hausse des taux d’intérêt que nous avons déjà eu sur les marchés et les valorisations », a déclaré Branson mardi.

« Lorsque nous examinons l’immobilier, nous nous concentrons le plus sur l’immobilier commercial, pas seulement sur l’Allemagne », a déclaré le responsable de la BaFin.

« Il y a du stress à venir sur ce marché », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pourrait y avoir des problèmes de risque de crédit dans cette partie du marché.

S’exprimant au cours du week-end, l’icône de l’investissement de 92 ans, Warren Buffett, a également souligné que le marché de l’immobilier commercial a commencé à subir les conséquences de la hausse des coûts d’emprunt.

En effet, des taux d’intérêt plus élevés rendent plus coûteux pour les emprunteurs d’acheter des logements et de refinancer leurs prêts. Dans le même temps, une plus grande flexibilité dans le travail à domicile a également modifié une partie de la demande de biens commerciaux.