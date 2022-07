La BAD réduit les prévisions de croissance de la Chine en raison des inquiétudes suscitées par les blocages de Covid

La Banque asiatique de développement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine en raison des inquiétudes suscitées par l’approche zéro Covid du pays et les confinements stricts, qui mettent encore plus de pression sur le secteur immobilier.

La croissance du produit intérieur brut de la deuxième économie mondiale devrait être de 4 % en 2022, en baisse par rapport à une estimation antérieure de 5 %, La BAD a déclaré dans un rapport publié jeudi.

L’adhésion continue de la Chine à une stratégie “zéro covid” en réponse à de nouvelles épidémies au début de 2022 a déclenché la réimposition de confinements stricts”, a indiqué la banque dans son rapport.

“Avec de nombreuses économies de la région choisissant de plus en plus de vivre avec le virus et de rouvrir, l’activité économique a continué de se développer au premier semestre 2022 – à l’exception notable” de la Chine, a ajouté la banque.

En plus de la faiblesse de la consommation des ménages induite par le confinement, un autre fardeau pour l’économie chinoise “est que le marché du logement ne s’est pas stabilisé”, a déclaré la BAD dans le rapport.

La demande des ménages a été touchée par les récentes épidémies de Covid-19, qui ont exercé une pression supplémentaire sur le marché immobilier, a-t-il noté.

“Les prix moyens des logements neufs dans 70 grandes villes ont baissé de 0,8% sur un an en mai 2022, malgré une réduction du taux hypothécaire plancher pour les acheteurs d’une première maison et une baisse de 15 points de base du taux préférentiel des prêts à 5 ans en mai. “, indique le rapport.