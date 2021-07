La bactérie de la mélioïdose qui attaque le CERVEAU en infecte trois et en tue un aux États-Unis lors d’une épidémie mystérieuse de la sonde CDC

UNE BACTÉRIE qui attaque le CERVEAU en a infecté trois et en a tué un aux États-Unis.

Les responsables de la santé enquêtent sur la mystérieuse épidémie de mélioïdose après que deux adultes et un enfant ont été hospitalisés au Kansas, au Texas et au Minnesota.

La mélioïdose est une maladie causée par une bactérie appelée Burkholderia pseudomallei – un microbe effrayant qui se cache dans le sol.

La bactérie qui déclenche la mélioïdose pénètre généralement dans le corps par des coupures et des plaies dans la peau, ou par l’inhalation de poussières ou de gouttelettes.

Les trois cas récents impliquaient « un homme et deux femmes – deux adultes et un enfant », ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Il ajoute : « Le premier cas, identifié en mars 2021, a été mortel.

« Deux autres patients ont été identifiés en mai 2021, dont l’un est toujours hospitalisé.

« L’un d’eux a été transféré dans une unité de soins de transition.

« Aucune des familles des patients n’a signalé avoir voyagé en dehors de la zone continentale des États-Unis. »

Il a déclaré que « sur la base de l’analyse génomique, ces trois cas peuvent partager une source commune d’exposition ».

Les symptômes des trois patients allaient de la toux et de l’essoufflement à la faiblesse, la fatigue, les nausées, les vomissements et la fièvre intermittente.

Ils ont également signalé une éruption cutanée sur le tronc, l’abdomen et le visage – plus tard diagnostiqués avec une encéphalite infectieuse.

« Le cas mortel présentait plusieurs facteurs de risque de mélioïdose, notamment la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et la cirrhose, et est décédé dix jours après son hospitalisation.

« L’analyse génomique des souches suggère une source commune, comme un produit ou un animal importé.

« Cependant, cette source n’a pas été identifiée positivement à ce jour », a ajouté le CDC.

BACTÉRIE MORTELLE DU SOL

La bactérie mortelle du sol se trouve principalement dans les régions tropicales du monde, principalement en Asie du Sud-Est et dans le nord de l’Australie.

Le microbe, qui tue 89.000 personnes dans le monde chaque année, peut voyager du nez au cerveau et à la moelle épinière en 24 heures, préviennent les scientifiques.

Burkholderia pseudomallei peut affecter à la fois les animaux et les humains.

La plupart des cas aux États-Unis surviennent chez des personnes revenant d’un pays où la maladie est endémique.

Mais, de façon inquiétante, « ces trois cas sont inhabituels car aucun voyage récent en dehors des États-Unis n’a été identifié », a confirmé le CDC.

Symptômes de la mélioïdose Les symptômes peuvent inclure : Douleur ou gonflement localisé

Fièvre

Ulcération

Abcès

Toux

Douleur thoracique

Forte fièvre

Mal de crâne

Anorexie/perte de poids

Détresse respiratoire

Gêne abdominale/douleur à l’estomac ou à la poitrine

Douleur articulaire

Désorientation

Douleurs musculaires/douleurs articulaires

Saisies Source : CDC

Les responsables du CDC travaillent aux côtés des chercheurs du département de la santé du Kansas, au Texas, pour résoudre le mystère de l’origine des infections.

La mélioïdose est un « grand imitateur » d’autres maladies et vous avez besoin d’un bon laboratoire de microbiologie pour la culture et l’identification bactériennes pour faire un diagnostic précis.

Le centre a déclaré qu' »en raison de ses symptômes non spécifiques, la mélioïdose peut initialement être confondue avec d’autres maladies telles que la tuberculose, et un traitement approprié peut être retardé.

« Les symptômes peuvent inclure des douleurs localisées, de la fièvre, des ulcérations, des abcès, de la toux, des douleurs thoraciques, une forte fièvre, des maux de tête, une détresse respiratoire, une gêne abdominale, des douleurs articulaires, une désorientation, une perte de poids, des douleurs à l’estomac ou à la poitrine et des douleurs musculaires ou articulaires et des convulsions. .

« Les facteurs les plus courants qui rendent une personne plus susceptible de développer une maladie sont le diabète, les maladies rénales, les maladies pulmonaires chroniques et l’alcoolisme. »

On ne pense pas que la mélioïdose se transmet de personne à personne par voie aérienne.

Il s’infecte généralement par contact direct avec une source environnementale, comme un sol ou de l’eau contaminés, explique ARS Technica.

Le site Web indique que dans le passé, « des iguanes et des singes importés avec des infections ont été liés à des cas.

« Mais la grappe [has raised] craignent que B. pseudomallei ne soit plus un simple intrus aux États-Unis, mais qu’il soit plutôt devenu un résident permanent et discret. «

Le CDC a recommandé aux prestataires de soins de santé : « Envisagez la mélioïdose chez les patients atteints d’une maladie compatible, même s’ils n’ont pas d’antécédents de voyage dans un pays d’endémie. »

Ce n’est pas la première fois que les responsables de la santé sont déconcertés par la bactérie potentiellement mortelle.

En 2018, un résident du Texas de 63 ans qui n’avait pas quitté l’État depuis 30 ans a failli être tué après avoir contracté une mélioïdose.

Pourtant, aucune trace de Burkholderia pseudomallei n’a pu être trouvée malgré des tests intensifs du réservoir de stockage d’eau, du sol, des surfaces et même de la plomberie du propriétaire du ranch.

Les symptômes se développent généralement dans les trois semaines suivant l’exposition d’une personne à la bactérie.

Mais dans certains cas, la maladie peut ne survenir que plusieurs mois ou années après l’infection initiale.

La mélioïdose peut être une maladie grave et potentiellement mortelle, et elle nécessite un diagnostic médical rapide avec un traitement antibiotique approprié.

Le diagnostic de mélioïdose est posé en faisant croître la bactérie avec des analyses de laboratoire de sang, d’expectorations, d’urine ou d’un écouvillon provenant d’un abcès ou d’un ulcère non cicatrisant.

Le traitement de la mélioïdose nécessite initialement une antibiothérapie intensive ainsi que la prise en charge de toute insuffisance pulmonaire ou rénale, de choc, etc.

Dans les cas graves, l’admission dans une unité de soins intensifs peut être nécessaire.

Le traitement antibiotique est généralement poursuivi pendant au moins trois mois pour éviter une rechute.

Il n’existe pas de vaccin pour prévenir la mélioïdose.