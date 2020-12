Et ensuite il y en avait sept. Ish.

La fin du plus étrange Bachelorette la saison est déjà sur son chemin, et Tayshia Adams ne perd plus de temps à garder des gars avec lesquels elle ne voit aucun avenir. La semaine dernière, c’était Eazy. Cette semaine, Bennett a obtenu la botte après que la cérémonie pré-rose deux contre un se soit déroulée horriblement, horriblement mal pour lui. Spencer, Ed et Demar tout a suivi pendant une cérémonie de rose, avec Noah grattant étroitement avec la dernière rose.

Cela semblait ne laisser que sept hommes en jeu pour le cœur de Tayshia: Ben, Brendan, Zac, Riley, Noé, Ivan et Blake.

C’était un bon sept. Un sept pratique et compréhensible. Bien sûr, nous n’aurions pas été fous si Demar était resté et Joe nous manquait toujours, mais c’était un sept respectable.

Puis, après une longue journée de tests de détecteur de mensonge et de faire expliquer aux gars leurs réponses aux tests de détecteur de mensonge, Tayshia est revenue dans sa suite pour découvrir un homme qui l’attendait dans l’obscurité. C’était Bennett, qui était revenu hanter la série comme si la ligne « Bennett n’est plus avec nous » de Tayshia était beaucoup plus sombre que prévu.