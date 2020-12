Si vous pensiez à une saison entière de La bachelorette tourné dans une station balnéaire se traduirait par des suites fantastiques assez luxueuses, surprise – c’est un camping-car!

Une seule suite fantastique était dans un camping-car, et c’était un joli camping-car que nous paierions totalement pour rester sur Airbnb, mais quand même … c’était un camping-car.

L’épisode de ce soir de La bachelorette impliquait cette tradition séculaire d’envoyer le chef et leurs prétendants dans les chambres et d’éteindre les caméras tout en laissant les microphones allumés afin que nous puissions entendre les sons des baisers. Le lendemain matin, ils devaient chacun retourner dans la pièce où les deux autres gars traînaient et essayer d’être timide à propos de la nuit qu’ils venaient de passer avec leur petite amie collective. C’est vraiment bizarre quand on y réfléchit trop, mais c’est pour ça qu’on vient ici.

Une autre chose pour laquelle nous venons ici est le drame, et au début, nous pensions vraiment que cet épisode n’en aurait pas. Nous nous sommes trompés là-dessus aussi.