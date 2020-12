Peut-être qu’ils devraient faire les dates de leur ville natale dans un complexe de Palm Springs chaque saison La bachelorette?

Cela a beaucoup plus de sens dans la vraie vie pour une personne de visiter la ville natale de son partenaire avant de se fiancer, mais dans le but de nous divertir, les «rendez-vous à domicile» de ce soir étaient absolument délicieux.

Brendan a emmené Tayshia à un carnaval. Zac recréé l’esprit de New York avec des taxis en carton, des pizzas new-yorkaises et un petit-déjeuner bagel controversé (Tayshia a été rôti pour avoir choisi la myrtille, mais les options de garniture comprenaient des fraises et des oursons en gélatine, alors comment pouvez-vous vraiment devenir fou?). Ivan lui a appris à préparer un repas philippin, et Ben recréé Venice Beach, avec un étrange magasin de chapeaux.

Chaque rendez-vous était adorable et avait l’air amusant, et même les visites en famille étaient plutôt froides, pour la plupart. Les parents étaient sceptiques mais personne n’était même aussi dramatique. C’était tout simplement très agréable et même émouvant quand le frère d’Ivan est arrivé par surprise.