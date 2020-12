quelquefois La bachelorette livre vraiment vraiment.

Cela a été une saison pleine de hauts et de bas et de moments dont nous ne savions même pas quoi faire, mais ce soir, c’était un tour de montagnes russes pas comme les autres. Nous avons eu quatre rendez-vous (ou trois et demi), une déclaration d’amour sans contrepartie, tout un tas de chimie, une quantité inattendue de vulnérabilité, un peu de nudité et une démonstration scandaleuse de bravade d’un riche diplômé de Harvard et d’un ancien moustachu 25 ans.

Nous avons été divertis du début à la fin, et nous ne pouvons pas dire cela de tous les autres épisodes de cette saison.

Première, Tayshia et Zac est allé à une date de séance photo de mariage.

Cela a envoyé Tayshia dans un peu de panique depuis qu’elle était mariée auparavant et cela ne s’est pas bien terminé, mais il s’est avéré que Zac avait également été marié auparavant et que son mariage ne s’était pas bien terminé. Lui et Tayshia se sont rapidement liés et sont devenus très mignons.