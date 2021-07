LA Bachelorette Katie Thurston s’est excusée au milieu du contrecoup de ne pas « connaître cinq pays d’Afrique », et la star de télé-réalité a déclaré qu’elle était « mortifiée ».

Katie, 30 ans, a révélé à quel point elle se sentait « gênée » lors de son interview en podcast avec Les fichiers Viall.

5 Katie a abordé le contrecoup de son histoire Instagram supprimée Crédit : Instagram @katiethurston

5 Katie a dit que c’était « un moment d’effacement » Crédit : Instagram @katiethurston

Bien que la série d’histoires Instagram de la star de télé-réalité ait été supprimée, ses excuses ont refait surface en ligne.

Tout a commencé alors que dans l’épisode du podcast, la star de Bachelorette a été invitée à nommer au moins quatre pays dans Afrique.

Katie a retardé sa réponse en buvant de l’eau et a déclaré: « Je pensais que c’était un oui ou un non! Parce que je veux juste dire non! »

La star de la télévision aurait ensuite été appelée par un ancien candidat au baccalauréat Les mages Tareké pour ne pas connaître les pays d’Afrique.

Magi a également offert de lui enseigner la géographie du continent.

« VOUS JUSTE DIRE NON ! »

Au cours de ses excuses supprimées, Katie a expliqué: « Ce n’était vraiment ni plus ni moins que la peur d’avoir l’air stupide et de ne pas attendre pour deviner la mauvaise chose. J’ai juste essayé de ne pas répondre à la question.’

Tout en abordant le contrecoup, elle a poursuivi: « Certaines personnes sont offensées, consternées, allant même jusqu’à se demander si je suis un allié, ce qui est vraiment bouleversant pour être honnête. »

La personnalité de la télévision a ajouté que « c’était vraiment juste un moment d’effacement ».

Dans un histoire Instagram, Katie a écrit qu’elle et Magi » se sont parlé en privé et n’ont que de l’amour et du respect l’un pour l’autre.

Aucun de nous ne veut de la négativité l’un pour l’autre. S’il vous plaît, utilisez votre énergie pour quelque chose de positif. »

‘SUPPRIMER’

Les fans de Reddit avaient critiqué Katie pour ses excuses concernant l’épisode du podcast.

Un fan de Bachelorette a déclaré: « C’était difficile à regarder. »

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré: « Aaaaa et c’est pourquoi je ne suis pas un fan de Katie.

‘PAS UN FAN DE KATIE’

« Pour clarifier : ce n’est pas parce qu’elle ne peut pas nommer cinq pays d’Afrique ! Je ne suis pas fan parce qu’elle se moque d’être appelée, ne montre aucune empathie pour Magi et d’autres personnes confrontées à des crises très réelles et manque de tact.

« Sa mentalité ‘je suis meilleur que toi’ vieillit très vite. »

Une troisième personne a écrit : « Le fait qu’elle ne nomme pas 5 pays est le vrai problème à l’heure actuelle. C’est sa réponse à Magi.

Au cours d’une épisode précédent, Katie Thurston a sangloté après avoir éliminé le concurrent Andrew Spencer, 26.

Elle regrettera plus tard son choix et supplia le favori des fans de rester dans l’émission ABC.

Malgré la poursuite de la femme de 26 ans à travers l’hôtel, Andrew a quand même fini par partir parce qu’il se sentait « déplacé » par son licenciement.

5 Katie a dit qu’elle « craignait d’avoir l’air stupide » Crédit : ABC

5 Magi et Katie d Magi « n’ont que de l’amour et du respect l’un pour l’autre » Crédit : Instagram @katiethurston