La star de BACHELORETTE, Katie Thurston, a sangloté et a quitté le plateau en trombe après qu’un favori lui ait dit qu’il n’était » PAS amoureux « .

Un nouveau teaser a montré que Katie courait après un concurrent après que les choses aient pu prendre fin.

5 La star de Bachelorette Katie Thurston a sangloté et a pris d’assaut le plateau après qu’un favori lui ait dit qu’il n’était » PAS amoureux « Crédit : ABC

5 Un nouveau teaser a montré que Katie courait après un concurrent après que les choses aient pu se terminer déchirante Crédit : ABC

Dans une nouvelle promo pour Bachelorette de ce soir, Katie révèle qu’elle « est tombée amoureuse ».

Mais Blake Moynes la choque en lui révélant: « Je ne suis pas amoureux en ce moment. »

celle de Katie alors entendu dire: « C’était comme une rupture. »

Blake dit alors dans un confessionnal: « Je ne peux pas le voir. »

Enfin, on voit Katie courir après Blake, demandant aux producteurs s’il est près de l’ascenseur, puis apparemment entendu lui dire: « Je te veux ici. »

La semaine dernière, un tweet de 2014 de retour de Andrew Spencer a refait surface en disant: « Laissez-moi être le prochain baccalauréat. »

La publication sur les réseaux sociaux a soulevé beaucoup de sourcils chez les fans, comme un grand thème pour Katie, 30 ans, cette saison, les hommes sont là pour « les bonnes raisons ».

Elle a déjà renvoyé chez elle quelques-uns de ses prétendants, dont le méchant Thomas Jacobs pour les accusations de vouloir être Le célibataire.

En fait, juste avant qu’elle a renvoyé Thomas à la maison, Katie lui a même assuré avec confiance qu’elle « savait avec certitude » que les hommes qu’elle avait laissés étaient là pour qu’elle ne soit pas le célibataire.

L’épisode de lundi dernier a également vu Katie renvoyée chez elle Connor après avoir admis avoir l’impression qu’ils étaient coincés dans la « zone d’amis ».

Après leur rendez-vous en tête-à-tête, Katie est allée rompre avec le candidat.

Après avoir annoncé la nouvelle à Connor, une Katie émue a déclaré dans un confessionnal: « Il savait en entrant que j’étais probablement sur le point de lui briser le cœur. »

Elle a continué à pleurer en disant que Connor est « un homme avec qui tu aurais de la chance d’être », ajoutant: « J’espère juste que lorsqu’il partira d’ici ce soir, il saura à quel point il est digne de trouver l’amour. »

Dans son propre confessionnal, un Connor en larmes a qualifié la rupture de « déchirante ».

Il a déclaré: « La partie la plus déchirante de tout cela est de commencer aussi fort. »

Plus tôt ce mois-ci, les fans de Bachelorette ont critiqué la relation de Katie Thurston avec Blake alors qu’ils « craignent » une autre fin à la Clare Crawley et Dale Moss.

Après être arrivé à la mi-saison pour faire bouger les choses, Blake a immédiatement eu un rendez-vous en tête-à-tête et leur romance s’est rapidement réchauffée.

Le duo a eu son premier rendez-vous ensemble et s’est perdu dans la nature sauvage du Nouveau-Mexique sur une paire de chevaux.

Alors que de nombreux fans ne pouvaient pas nier leur alchimie, ils redoutaient où la saison semblait se diriger de la même manière que la dernière saison de Bachelorette avec Clare et Dale.

« J’ai l’impression de revoir Clare avec la façon dont elle a traité Dale entre Katie et Blake… Je ne suis pas content », a tweeté une personne.

Un autre s’est déclenché: « Lol Katie tire une Clare, je l’appelle maintenant. »

Alors qu’un troisième a écrit: « Je reçois des vibrations majeures de Clare et Dale de Katie et Blake et si la priorité passée signifie quelque chose, passons simplement à la saison de Michelle. »

5 Blake Moynes choque Kate en révélant: « Je ne suis pas amoureux en ce moment » Crédit : ABC

5 Après être arrivé à la mi-saison pour faire bouger les choses, Blake a immédiatement eu un rendez-vous en tête-à-tête et leur romance s’est rapidement réchauffée. Crédit : ABC