KATIE Thurston reproche à ses prétendants de « l’avoir utilisé comme tremplin » pour faire avancer leur carrière.

le Bachelorette La star de 30 ans s’en prend à ses admirateurs dans un aperçu du prochain épisode de ce soir.

8 Katie Thurston appelle ses prétendants pour « l’avoir utilisé » pour faire avancer leur carrière Crédit : ABC

Katie dit aux hommes lors de la cérémonie de la rose: « Vous ne pouvez pas m’utiliser comme tremplin vers votre objectif.

« Pas ici, pas aujourd’hui, pas ce soir, jamais. »

La caméra passe ensuite aux hommes qui la regardent sous le choc, y compris le favori Greg Grippo.

Ses paroles ne sont pas surprenantes car Katie a fait face à un grand nombre de candidats admettant avoir participé à la série pour la gloire.

8 Greg Grippo a semblé choqué par son avertissement Crédit : ABC

8 Ailleurs, le favori des fans Blake Moynes fait son retour Crédit : ABC

On lui a dit que Thomas Jacobs rejoint l’émission pour booster son profil, alors que Greg a été cachant son passé d’acteur secret et Karl Smith était accusé d’être un menteur.

Ailleurs dans l’aperçu, les téléspectateurs ont un aperçu du favori des fans Blake Moynes‘ retour au spectacle.

Une voix féminine se fait entendre en disant : « J’ai demandé à quelqu’un de mon passé de me tendre la main. Vous feriez un match incroyable.

Katie est ensuite vue assise sur un mur avec les hôtes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe en souriant Blake apparaît devant eux.

8 Katie et les hôtes Tayshia et Kaitlyn ont été choqués Crédit : ABC

8 L’homme de 30 ans a attrapé des jumelles pour regarder de plus près Crédit : ABC

Les filles halètent sous le choc avant de saisir les jumelles pour regarder de plus près le gestionnaire de la faune de 30 ans.

Plus tôt ce mois-ci, Katie a admis que Blake glissé dans ses DM Instagram avant de faire exploser sa saison.

Elle a dit Nous hebdomadaire: « Je savais définitivement qui il était, qui était aussi l’ex-petit ami de Tayshia ! Alors c’est bizarre.

« Nous avions discuté auparavant, mais généralement, ce qui se passe, c’est que les gars vont tendre la main aux femmes une fois qu’elles sont éliminées et leur dire: » Bonne chance, tu as bien fait. « »

8 Blake écrase la saison de Katie Crédit : Getty

« Comme très générique, vous savez? Et donc pour le voir, je me suis dit: ‘Pourquoi est-il ici?’ Comme, ‘Qu’est-ce qui se passe?’”

Katie a joué timidement pour savoir si les étincelles volent avec Blake, en disant : « Je veux dire, nous devons voir si c’est même pour ça qu’il est là.

« Comme je l’ai dit, c’est l’ex-petit ami de Tayshia, donc je ne sais pas ce qui se passe. »

Blake était un concurrent sur les deux Claire Crawley et les saisons de The Bachelorette de Tayshia Adams.

8 Il est apparu dans la saison de Clare Crawley de The Bachelorette Crédit : Getty

Après la fin de la saison de l’émission de Clare après seulement 12 jours, Blake a avoué qu’il avait commencé à perdre du poids.

Il a dit : « Rien n’avait de sens pour moi. Maintenant, c’est le cas. Mais à l’époque, j’étais littéralement secoué. J’étais bouleversé. J’ai commencé à souffrir de calvitie sous la douche parce que je ne savais pas que cela se passait.

Mais Blake a semblé surmonter son choc initial et a de nouveau essayé de rester et de rejoindre la saison de Tayisha Adams avec les 16 gars restants.

8 Quand Clare est parti, il a noué une romance avec Tayshia Adams Crédit : Getty

Mais à la fin, il n’a pas non plus atteint la coupe finale lors de la compétition pour gagner le cœur de Tayshia.

Les téléspectateurs ont souligné qu’il peut être un peu étrange de regarder Blake concourir pour Katie pendant que son ex anime l’émission surtout quand Blake a dit qu’il sentait qu’il n’avait jamais eu de fermeture pendant le Men Tell All.

Cependant, Blake a déclaré que même s’il n’avait jamais eu de fermeture, il avait « dépassé » ses sentiments pour elle.

Cela semble être vrai car Reality Steve a rapporté que Blake fait partie du top quatre de Katie.