La bachelorette Katie Thurston «panique» parce qu’elle «sait que les fans auront une mauvaise réaction» à son choix final

BACHELORETTE Katie Thurston « panique » parce qu’elle « sait que les fans auront une mauvaise réaction » à son choix final dans la série, peut révéler The Sun.

Comme le chef d’ABC voyage pour l’amour touche à sa fin, elle est « très nerveuse » à cause du potentiel de réaction qu’elle obtiendra pour le prétendant qu’elle lui tend rose finale à la semaine prochaine.

abc

Katie Thurston «panique» à cause d’une «mauvaise réaction du public» à son choix final[/caption]

Getty Images – Getty

Le voyage de la Bachelorette pour trouver l’amour se termine dans la finale dramatique de la semaine prochaine[/caption]

Un initié proche du natif de Washington, âgé de 30 ans, affirme que Katie est « vraiment nerveux » à l’approche de l’épisode de ce soir et de la finale de la saison prochaine.

« Elle panique un peu. C’est la première fois qu’elle laisse vraiment le stress de tout cela l’atteindre », a déclaré la source.

Le copain a poursuivi: « Elle ne dira pas à ses amis qui elle a choisi, mais elle n’arrête pas de dire qu’elle » sait que le public n’aura pas une bonne réaction « .

«Cela la rend nerveuse et réfléchit trop aux choses. Cela mêlé à une certaine haine qu’elle a eu en ligne la semaine dernière ou les deux dernières a été beaucoup de choses à gérer pour elle.

L’EMBARASSEMENT DE KATIE

Au cours des deux dernières semaines, Katie a reçu un contrecoup pour « ne pas pouvoir nommer cinq pays d’Afrique» lors d’un entretien.

Elle s’est excusée et a admis avoir été « gênée » avant de l’être aussi plus tard claqué pour une photo de lingerie sexy.

Répondant à un détesté du soutien-gorge dans ses DM Instagram, Katie a déclaré qu’elle « n’allait pas changer ses habitudes » pour « s’occuper d’un homme ayant un problème ».

La source a poursuivi la star avertie des médias sociaux: « Elle voit ce que les gens disent d’elle, elle est toujours sur Twitter et Instagram et, pour la plupart, elle a bien géré les choses et reste forte.

Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur La bachelorette

«Mais elle pleure depuis environ une semaine et ses amis essaient d’être là pour elle, mais ne pourront pas l’être avant la diffusion de la finale, car nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé.

« C’est très dur pour nous aussi de ne pas pouvoir l’aider mais elle se débrouille très bien mais au final, elle n’est qu’humaine. »

Katie n’a pas répondu à la demande de commentaire de The Sun.

SPOILERS AVANT !

Comme il ne reste que deux semaines au voyage de Katie pour trouver l’amour, les finalistes Greg Grippo, Justin Glaze et Blake Moynes sont les trois derniers restants.

Blogueuse célibataire Réalité Steve a d’abord rapporté que Katie avait dit « oui » à la proposition de Blake sur la finale de la saison.

« Je sais juste que Katie s’est fiancée à Blake à la fin du tournage et ils sont toujours ensemble », le célèbre spoiler écrit sur son site.

En mai, The Sun a confirmé que la beauté brune restait « heureusement fiancée ».

‘FIN HEUREUSE’

Une source proche de la série a déclaré à The Sun : « Les téléspectateurs veulent voir une fin heureuse et les dernières années ne l’ont pas fait.

« Le spectacle a été bouleversé et les dirigeants ont estimé qu’il était crucial pour l’avenir de la franchise d’avoir une fin plus traditionnelle et heureuse cette saison.

«Les producteurs n’ont pas forcé Katie à se fiancer, mais il y avait certainement une pression pour que cela se termine par ce résultat. Heureusement, tout s’est bien passé. »





Katie a admis Blake s’est glissé dans ses DM avant de planter sa saison à mi-parcours.

Il n’est pas étranger à la franchise The Bachelor puisqu’il est apparu dans les saisons de Clare Crawley et Tayshia Adams.

La finale de la saison de The Bachelorette sera diffusée le lundi 9 août à 20 h HE sur ABC.

Getty

Katie est restée proche du prétendant inattendu Blake Moynes depuis son apparition à la mi-saison[/caption]

Getty Images – Getty

Justin Glaze est l’un des trois finalistes pour gagner le cœur de Katie[/caption]

Instagram/Greg Grippo

Greg Grippo est resté un favori tout au long de la saison[/caption]