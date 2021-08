LA star de Bachelorette, Katie Thurston, a déclaré qu’elle « ne changera pas sa façon de s’occuper d’un homme ».

La femme de 30 ans a fait ces déclarations après avoir été critiquée pour une photo révélatrice.

Instagram @katiethurston

La star de Bachelorette, Katie Thurston, a déclaré qu’elle « ne changera pas sa façon de répondre aux besoins d’un homme »[/caption]

Elle a fait ce commentaire après avoir été critiquée par un fan pour avoir publié une photo révélatrice[/caption]

Vendredi, la personnalité de la télévision a partagé un sephoto xy d’elle-même posant en lingerie noire.

Alors que de nombreuses personnes ont partagé leurs réactions à la photo dans la section commentaires, d’autres ont critiqué Katie pour partager le snap.

Katie a profité de son histoire Instagram samedi pour s’adresser à un fan qui l’a critiquée pour avoir publié la photo, car le critique a affirmé qu’elle pourrait attirer l’attention des hommes en couple.

La bachelorette La star a partagé une capture d’écran d’un message qu’elle a reçu, qui montrait un troll appelant la personnalité de la télévision pour avoir publié une photo qui « peut être la raison pour laquelle le mari de quelqu’un d’autre se masturbe et affecte leur relation ».

Le fan a ajouté: « Les hommes ont du mal à se contrôler et certains ne peuvent s’empêcher de rechercher cela.

« Qu’est-ce que quelque chose, ou beaucoup de choses, comme cette photo, nuit à d’autres relations et vole cette satisfaction et cette glorification à la femme. »

KATIE APPLIQUE DANS LE DOS

Katie a clairement indiqué qu’elle n’assumerait pas la responsabilité de la réaction des hommes à ses photos.

À côté de la capture d’écran, Katie a écrit : « Cela ressemble à un problème au sein de la relation elle-même.

«Je ne vais pas changer mes façons de répondre à un homme avec un problème.

« Cela me rappelle que les filles dans les écoles doivent porter des robes plus longues pour que les garçons ne soient pas distraits. »

Elle a conclu : « Non. Tout simplement pas. Si une photo d’une autre femme nuit à la relation, la cause profonde est plus profonde que ma photo.

Katie a continué à prouver qu’elle n’arrêterait pas de publier des clichés sexy en partageant une vidéo et une photo d’elle magnifique dans un petit bikini bleu sur son histoire Instagram.

À côté d’une vidéo d’elle portant le maillot de bain et pliant un radeau dégonflé, elle a écrit: « S’il vous plaît, évitez la rivière aujourd’hui pour ceux qui ont du mal à se contrôler. »

STAR SEX-POSITIVE

Sa décision de s’opposer au troll ne surprendra probablement pas les fans, car elle a été ouverte sur sa sexualité lors de sa course sur Le célibataire et rôle principal dans The Bachelorette.





Katie a fait une entrée folle quand elle est arrivée à Matt James‘ saison de The Bachelor portant un gros jouet sexuel rose et est devenu viral pour un TikTok se vantant de désire avoir « des relations sexuelles avec un fantôme ».

Elle porte également fièrement des chemises avec des messages qui incluent «aucun faux orgasme» et n’a pas hésité à aborder le sujet.

La star a été félicitée pour être si ouvert sur sa vie sexuelle, ce qui l’a probablement amenée à jouer le rôle principal de la série après son élimination sur Le célibataire.

Instagram @katiethurston

La personnalité de la télévision a continué de publier des clichés révélateurs après le contrecoup[/caption]

Getty

Katie est la star actuelle de The Bachelorette d’ABC[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Elle a été félicitée pour être si ouverte sur le sexe[/caption]