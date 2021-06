La bachelorette Katie Thurston aime les articles cinglants sur Greg Grippo après que les fans ont affirmé qu’il était exposé pour «les mauvaises raisons»

KATIE Thurston a aimé un article cinglant sur Greg Grippo après qu’il a été révélé qu’il était secrètement un acteur « à la recherche de la gloire ».

le Bachelorette star, 30 ans, a partagé son appréciation pour un mème se moquant du favori Les « aspirations professionnelles d’acteur » de Greg.

Le mème était une photo de Grégoire cachant son visage dans ses mains avec un dégoût apparent.

Le slogan se lit comme suit : « Quand le gars à côté de vous est interrogé sur le fait de vouloir être célibataire et que vous devez faire semblant d’être dégoûté tout en cachant vos aspirations de carrière d’acteur. »

Pendant que Katie ne semble pas aimer la publication actuellement, les fans ont affirmé qu’elle l’avait d’abord aimée sur Instagram.

L’animatrice du podcast For the Right Reasons, Sarah Hearon, a partagé le mème et a écrit: « Katie a aimé ce post, commençons-nous à pleurer maintenant ou restons calmes. »

Un autre fan a commenté: « KATIE A AIMÉ CELA » tandis qu’un troisième a posté: « Pas Katie d’aimer ça !!! »

La semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que le favori de la saison, Greg, « ment » sur sa carrière et est secrètement un acteur en quête de gloire dans The Bachelorette.

Selon la biographie ABC et le profil LinkedIn de l’homme de 27 ans, il est représentant des ventes marketing pour la société basée à New York, Mondo.

Sa seule formation est l’obtention d’un baccalauréat en marketing du collège Saint Michael’s du Vermont.

Cependant, un initié a révélé au Sun que « Greg est un acteur » – ce qui a « toujours été sa passion ».

«Il ment absolument sur sa carrière et ses intentions dans la série. Il a toujours voulu poursuivre une carrière devant la caméra », ont-ils déclaré.

Le Soleil a pu confirmer que Grégoire a fréquenté le prestigieux William Esper Studio – une école de théâtre de New York – de 2017 à 2019, qui n’a pas du tout été mentionné dans l’émission.

L’informateur a poursuivi: « Il avait un gros ego, mais la plupart des enfants de cette école en avaient. »

« Il a cependant beaucoup parlé de célébrité et il semblait qu’il avait besoin de beaucoup de reconnaissance pour se sentir bien dans sa peau.

«Pour une raison quelconque, il essaie de faire comme s’il était dans le marketing, ce qui n’est tout simplement pas vrai. Ou si c’est le cas, c’est juste un développement extrêmement récent et pas du tout comment il le décrit.

La source a poursuivi: « Greg pensait qu’il pourrait tirer un coup rapide sur le public en ne reconnaissant tout simplement pas qu’il est un acteur qualifié et en prétendant être un gars du marketing.

«Il a tellement supprimé de son compte de médias sociaux et de LinkedIn tout signe d’action et a dit à ses amis de ne pas le mentionner si quelqu’un le lui posait. Et il s’est détaché de toutes les photos de ses camarades de classe.

« Ses profils ne mentionnent même pas d’aller à William Esper, ce qui est un très grand honneur dans le monde du théâtre. »

Le compte Instagram de Greg a laissé une publication de l’école en 2019 – parmi les anciens élèves notables figurent Kathy Bates, Amy Schumer et Jeff Goldblum.

L’initié a conclu en disant: « Je ne pense pas qu’il ait les intentions les plus pures dans la série … ça ne colle pas. »

De nombreux fans ont choisi le natif du New Jersey comme Le favori de Katie cette saison en raison de l’obtention du première impression rose et premier rendez-vous en tête-à-tête.

Le beau prétendant s’est beaucoup concentré sur ses valeurs familiales pendant que les caméras tournaient et ses rêves de « fonder une famille » mais n’a rien mentionné sur le métier d’acteur.

Greg n’est pas le seul candidat à avoir été accusé d’avoir participé à l’émission ABC pour de mauvaises raisons.

Thomas Jacobs a admis dans le dernier épisode qu’il avait participé à The Bachelorette avec le espère devenir éventuellement le prochain Bachelor.

Karl Smith, quant à lui, était accusé d’être un « menteur » et attisant le drame entre Katie et les autres concurrents.

Mike Planeta et les autres hommes se sont regroupés pour appeler Karl lors de la cérémonie explosive de la rose et informer Katie de leurs soupçons.

Mike a dit à Katie : « Ce n’est pas quelque chose que nous voulons faire maintenant étant donné ce que vous avez déjà vécu, mais nous pensons en tant qu’unité que c’est notre travail de protéger votre cœur.

«Nous nous sommes réunis en solidarité pour dire que nous pensons que malheureusement ce que Karl a dit n’était pas vrai.

« En tant qu’unité, nous pensons vraiment que c’est ce que vous devez entendre. »

Une Katie déconcertée s’est tournée vers le reste du groupe et a demandé: « Vous sentez-vous tous la même chose? »

Ses prétendants hochèrent la tête, tandis que Karl regardait avec horreur.

Après avoir exprimé ses doutes aux hôtes Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams, Katie a décidé de renvoyer Karl chez lui.