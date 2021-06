La bachelorette Katie Thurston admet que l’alun Blake Moynes s’est glissé dans ses DM avant d’écraser sa saison

KATIE Thurston a admis que Blake Moynes avait glissé dans ses DM avant d’écraser sa saison.

le Bachelorette star a déclaré que le responsable de la faune, 30 ans, lui avait tendu la main après son élimination de Matt James‘ saison.

Getty

Katie Thurston a admis que Blake Moynes avait glissé dans ses DM avant de crasher sa saison[/caption]

Katie, 30 ans, a dit Nous hebdomadaire: « Je savais définitivement qui il était, qui était aussi l’ex-petit ami de Tayshia ! Alors c’est bizarre.

« Nous avions discuté auparavant, mais généralement, ce qui se passe, c’est que les gars vont tendre la main aux femmes une fois qu’elles sont éliminées et leur dire: » Bonne chance, vous avez bien fait.

« Comme très générique, tu sais ? Et donc pour le voir, je me suis dit : ‘Pourquoi est-il ici ?’ Comme, ‘Qu’est-ce qui se passe?’”

Katie a joué timidement pour savoir si les étincelles volent avec Blake, en disant: « Je veux dire, nous devons voir si c’est même pourquoi il est là. »

Getty

Blake a contacté Katie sur les réseaux sociaux[/caption]

abc

Katie a laissé entendre qu’il lui avait envoyé un message après son élimination de la saison de Matt James[/caption]

« Comme je l’ai dit, c’est l’ex-petit ami de Tayshia, donc je ne sais pas ce qui se passe. »

Blake ne fait pas partie des 30 admirateurs qui ont tenté de conquérir le cœur de Katie dans le premier épisode.

Le beau mec canadien apparaît au milieu de la saison, faisant une entrée remarquée en lançant une boombox devant le balcon de Katie.

Il était candidat aux deux Claire Crawley et Tayshia Adams saisons de La Bachelorette.

Getty

Katie a admis qu’elle avait été aveuglée par son apparition dans sa saison[/caption]

abc

Il arrive avec une boombox au milieu de la saison[/caption]

Il a été aperçu en train de rôder autour du plateau, puis a rejoint la saison de Katie à mi-chemin en filmant.

Après la fin de la saison de l’émission de Clare après seulement 12 jours, Blake a avoué qu’il avait commencé à perdre du poids.

Il a dit : « Rien n’avait de sens pour moi. Maintenant, c’est le cas. Mais à l’époque, j’étais littéralement secoué. J’étais bouleversé. J’ai commencé à souffrir de calvitie sous la douche parce que je ne savais pas que cela se passait.

Mais Blake a semblé surmonter son choc initial et a de nouveau essayé de rester et de rejoindre la saison de Tayisha Adams avec les 16 gars restants.

Getty

Blake est apparu dans la saison de Clare Crawley de The Bachelorette[/caption]

Getty

Quand Clare est parti, il a noué une romance avec Tayshia Adams[/caption]

Mais à la fin, il n’a pas non plus atteint la coupe finale lors de la compétition pour gagner le cœur de Tayshia.

Les téléspectateurs ont souligné qu’il peut être un peu étrange de regarder Blake concourir pour Katie pendant que son ex anime l’émission surtout quand Blake a dit qu’il sentait qu’il n’avait jamais eu de fermeture pendant le Men Tell All.

Cependant, Blake a déclaré que même s’il n’avait jamais eu de fermeture, il avait « dépassé » ses sentiments pour elle.

Cela semble être vrai car Reality Steve a rapporté que Blake fait partie du top quatre de Katie.

Getty Images – Getty

Katie a lancé sa saison avec l’ex de Blake, l’animatrice Tayshia[/caption]

Katie a fait une entrée folle lorsqu’elle est arrivée à la saison de Matt Le célibataire portant un gros gode rose et est devenu viral pour un TikTok se vantant de désire avoir « des relations sexuelles avec un fantôme ».

Plus tôt cette semaine, elle a révélé qu’elle tombait amoureuse « plus d’une fois » dans la série et a des relations sexuelles dans la suite fantastique.

Alors que les téléspectateurs adorent son attitude honnête, les dirigeants d’ABC seraient plus méfiants.

Instagram

Elle a révélé qu’elle tombait amoureuse «plus d’une fois» au cours de la saison[/caption]

celle de Katie activité fréquente sur les réseaux sociaux mélangée à sa forte personnalité a suscité des inquiétudes chez les patrons qui tentent d’éviter un autre scandale avant cette saison, a déclaré une source au Sun.

L’initié a expliqué: « Les cadres sont sur le point d’entamer cette saison, ce qui est compréhensible. Il y a un manque de contrôle avec Katie qu’ils n’ont pas ressenti avec les précédentes Bachelorette.

« Elle est franche et très active sur les réseaux sociaux et avec les récents drames, ils sont plus prudents que jamais avec la façon dont ils mènent les choses. »





Selon la source, « Ils sont inquiets ses réseaux sociaux en révéleront trop sur la saison ou pire encore, son activité lui causera des ennuis.

« Katie publie toujours des articles sur elle-même et dit de petites choses ici et là sur sa saison et les gars.

« La dernière chose que quiconque souhaite dans la série est un autre scandale, en particulier avec le rôle principal. Mais Katie a publié plus que toute autre piste et ça devient incontrôlable. »

L’informateur a allégué que Katie avait été « prévenue » par un cadre de « l’atténuer » lorsque l’émission commencerait à être diffusée – ce qu’elle « a accepté de faire ».