Chris Harrison, qui héberge normalement à la fois « The Bachelor » et « The Bachelorette », ne sera pas l’hôte de la prochaine saison de l’émission. Après que Harrison se soit retiré à la suite de ses commentaires controversés concernant la race, Warner Horizon et ABC Entertainment ont annoncé que Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe co-animeront à sa place.

