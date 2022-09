La Bachelorette 2022 : Qui est Gabby Windey ?

L’ANCIENNE pom-pom girl des Broncos de Denver, Gabby Windey, était l’une des deux célibatairess dans la saison 19 de The Bachelorette.

Après la finale de la saison, elle participera à la nouvelle saison de Dancing With The Stars.

abc

Gabby Windey, 31 ans, a remporté le prix humanitaire Pop Warner en 2021[/caption]

Qui est Gabby Windey ?

Gabby Windey, 31 ans, est originaire d’O’Fallon, dans l’Illinois, mais a déménagé au Colorado où elle a été embauchée comme pom-pom girl pour les Denver Broncos de la NFL.

Elle a encouragé l’équipe de 2016 jusqu’à la fin de la saison 2019-2020.

Cependant, en plus de son ascension en tant que personnalité bien connue de la télé-réalité, Windey a été infirmière pendant trois ans avant de rejoindre les Broncos de Denver en 2016.

Elle a utilisé son expérience pendant la pandémie de Covid-19 et a utilisé son expérience d’infirmière pour aider là où les hôpitaux manquaient de personnel et avaient un besoin urgent d’aide.

En savoir plus sur The US Sun ROSES À VENIR Tout savoir sur Rachel Recchia LES BONNES RAISONS Pourquoi Susie a-t-elle quitté The Bachelor ?

Pendant ce temps, elle a travaillé 12 heures ou plus et a remporté le Pop Warner Humanitarian Award en 2020 – aux côtés du joueur de ligne des Cleveland Chiefs Laurent Duvernay-Tardif – faisant d’elle la première femme à recevoir le prix.

En règle générale, seuls les joueurs de la NFL reçoivent le prix.

Pop Warner Little Scholars a publié un communiqué de presse à l’époque, disant: “L’altruisme et l’engagement de Windey et Duvarney-Tardif à aider les autres sont une incarnation du sacrifice et du travail d’équipe, ce qui en fait des représentants modèles pour les jeunes étudiants-athlètes à travers le pays.”

Elle est passée à la télé-réalité lorsqu’elle est apparue en tant que candidate à The Bachelor où elle a concouru pour le cœur de Clayton Echard.

Après qu’Echard ait proposé à une autre femme, Windey a continué à trouver l’amour en tant que l’une des deux célibataires de la saison 19 de The Bachelorette.

Elle a terminé la saison avec un engagement à Erich Schwer. Elle a parlé de sa vie de famille pendant l’émission, révélant qu’elle n’était pas proche de sa mère.





“En tant qu’enfant, elle était vraiment affectueuse physiquement, puis elle se retournait et retenait en quelque sorte son amour”, a déclaré Gabby pendant le tournage.

Elle a ajouté: “Je me disais simplement:” Si ma mère pouvait arrêter de m’aimer, pourquoi personne d’autre ne le pourrait? “”

Cependant, elle a montré que sa relation avec son père était forte pendant les dates de sa ville natale lorsque son père tenait des cartes aide-mémoire à distance.

La belle-mère de Windey avait reçu un diagnostic de cancer et ils ne voulaient pas risquer de l’infecter avec Covid-19.

Windey a continué à travailler comme infirmière après la fin de The Bachelorette et est basée aux soins intensifs de l’hôpital de l’Université du Colorado.

Quand était Gabby Windey sur The Bachelorette?

Gabby Windey est apparu aux côtés de Rachel Recchia dans la saison 19 de The Bachelorette.

C’était la première fois que deux femmes apparaissaient simultanément dans l’émission, et les hommes pouvaient choisir quelle femme ils voulaient poursuivre.

Ce n’était pas sans inconvénients car le concurrent Logan Palmer a dit à Recchia qu’il allait plutôt poursuivre Windey.

Il a dit à Recchia : “J’ai des sentiments pour Gabby… Je vais devoir m’abstenir de poursuivre des choses avec toi.”

Dans une publication Instagram, Palmer s’est excusé auprès de Recchia et a écrit : « Je suis désolé d’avoir ajouté plus de difficulté à un voyage déjà difficile.

“Cela n’a jamais été mon intention, mais cela m’a inspiré à quel point vous étiez fort à travers tout cela.”

Windey a finalement choisi Erich Schwer qui s’est mis à genoux lors de la finale de la saison alors qu’il avait exprimé ses doutes dans l’épisode précédent.

“Je pense que je veux sortir avec toi”, a déclaré Schwer à Windey après sa ville natale, avouant qu’il n’était pas sûr d’être prêt à proposer.

Windey a dit plus tard aux producteurs: “Il a dit:” Je veux continuer à sortir avec toi. Cela ne crie pas, je veux proposer.

“Qu’est-ce que je suis supposé faire? S’éloigner parce qu’il ne veut pas faire sa demande en mariage ? » Gabby a demandé et a qualifié l’événement de “feu de benne à ordures” et de “gros gâchis”.

Le couple est toujours fiancé après la finale de la saison. “Il y a beaucoup d’excitation”, a déclaré Windey à PEOPLE.

Elle a ajouté: “Il y a aussi une certaine peur parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez vraiment. C’est un tout nouveau monde après le tournage !

En attendant la fin de la saison, Windey a déclaré que le maintien de la communication dans leur relation nécessitait de nombreuses dates FaceTime.

«C’était difficile de ne pas être là en personne et de devoir soutenir de loin, c’est sûr.

“Cela a renforcé notre communication et j’espère que nous aurons une toute nouvelle partie de notre relation à explorer”, a déclaré Windey.

Instagram

Gabby Windey participe à la saison 26 de The Bachelor[/caption]

Où est Gabby Windey maintenant ?

Windey a été sélectionné pour jouer dans la nouvelle saison de Dancing With The Stars.

“Je suis juste nerveux, je vais le bombarder”, a déclaré Windey avant sa première représentation.

“Je ne peux même pas penser au jour du spectacle ou je vais m’effondrer.”

Elle et son partenaire de danse, Val Chmerkovskiy, ont interprété le jive de la chanson de Harry Styles, As It Was, et ont marqué dans les trois premiers.

Windey a déclaré à US Weekly que rejoindre DWTS est un défi différent de The Bachelorette.

“Je pense que ce sera un bon changement de vitesse un peu pour équilibrer la grande émotion de ma dernière expérience”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Son partenaire, Chmerkovskiy, est un Ukrainien qui a remporté la saison 23 de DWTS en 2016 avec sa partenaire Laurie Hernandez.

Elle a dit que la clé pour gagner ses performances sera “d’écouter tout ce que dit Val et de travailler dur et, espérons-le, de s’amuser.”

Chmerkovskiy a déclaré qu’il pensait que lui et Windey avaient les capacités de gagner DWTS, déclarant à US Weekly: “J’ai en fait un partenaire qui me donne une chance légitime.

“C’est une excellente coéquipière, une excellente partenaire, une excellente motrice. Elle peut bouger, donc j’ai tous les éléments dont j’ai besoin.

En savoir plus sur le soleil américain PRÉDICTION PDA Un expert met en garde contre le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker

Où puis-je regarder Danse avec les stars ?

Dancing With The Stars a été créée sur Disney + le 19 septembre 2022 à 20 h HNE.

L’émission a officiellement quitté ABC et sera diffusée exclusivement sur l’application Disney +. Les fans peuvent également regarder les 30 saisons de DWTS sur la plateforme de streaming.