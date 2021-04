Share on Twitter

LE célibataire Rachael Kirkconell a souri dans un maillot de bain vert après avoir surpris Matt James «en train de parler à une autre femme».

La jeune femme de 24 ans a ignoré le drame avec son ex alors qu’elle profitait du soleil dimanche.

Rachael avait l’air incroyable dans un maillot de bain vert, partageant une photo d’elle avec les yeux fermés et une queue de cheval.

Elle a sous-titré la photo sur son Instagram: « Le costume d’aujourd’hui est @koanaswim »

Cela survient quelques jours après que Rachel ait été «navrée» et se soit sentie «jouée» après avoir appris le baccalauréat Matt James avait parlé à une autre femme.

Le natif de Géorgie a été repéré sortie de l’appartement de Matt à New York, signalant que le couple rompu s’était remis ensemble.

Un initié a dit Nous hebdomadaire que le couple avait une «mauvaise communication» et que Matt ne voulait être «amis» que lors de la réunion de New York, tandis que Rachael voulait raviver leur romance.

Mais une source a déclaré au Sun: «Ils se remettaient ensemble, c’est pourquoi elle lui a rendu visite, à 100% pour se remettre ensemble. Il n’y a pas eu de malentendu.

«Il l’a fait sortir par avion, elle est restée avec lui. Mais encore une fois, il l’a jouée. Et maintenant, il se détourne simplement parce qu’il s’est fait prendre à parler à d’autres femmes.

L’initié ajoute: « Elle a le cœur brisé à ce sujet. »

La relation de Rachael et Matt a été dramatique depuis le début.

Alors que Rachael a reçu Matt’s rose finale sur la finale de cette saison, le duo n’a pas duré.

Mat rompu avec elle après avoir été accusée de comportement raciste pour avoir assisté à un Fête d’Antebellum en 2018, et «aimer» des photos d’amis posant avec des drapeaux confédérés.

Mais des semaines plus tard, Rachael a volé de sa Géorgie natale à New York pour régler les problèmes avec son ex.

UNE source révélée au soleil: «Rachael est à New York avec Mat en ce moment, ils travaillent sur leur relation et voient si elle peut être récupérée.

«Ils ont encore beaucoup de travail à faire, mais ils découvrent les choses ensemble au lieu de les séparer sur du texte.»

Mat a dit à Rachael qu’il ne pouvait pas «imaginer sa vie sans» elle et a même dit qu’il savait qu’elle était sa «future épouse et mère de ses enfants» lors de la finale – qui a été filmée en novembre 2020.

Après la scission initiale, Rachael s’est excusé plusieurs fois pour ses actions passées et partage des ressources pour aider la communauté noire.

Au milieu du scandale raciste de Rachael, l’hôte Chris Harrison «S’est éloigné» de la franchise après suggérant que le comportement de Rachael était correct en 2018, mais pas en 2021 et pour avoir dit qu’il n’était pas la «police réveillée».

Anciens prospects Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe remplacera Chris, 49 ans, en tant qu’hôtes de La bachelorette prochaine saison.

La saison de Katie Thurston sera diffusée en juin sur ABC.