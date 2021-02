La chanteuse de BACHELOR, Rachael Kirkconnel, a été critiquée par les fans « comme raciste » pour des photos montrant qu’elle avait assisté à une fête du « Vieux Sud » en 2018.

Même si elle a dit que se rendre à la cérémonie – qui est également appelée «Dixie Ball» – est «difficile à défendre», a déclaré la cousine du candidat à la télé-réalité, Anastasia. Rachael n’est «PAS raciste» lors d’une discussion exclusive avec The Sun.

Photos de Le célibataire Le candidat participant à l’un de ces événements en tant que senior au Georgia College & State University en 2018 a refait surface cette semaine.

Sa cousine, Anastasia, a confirmé au Sun que les photos étaient authentiques et a avoué que ce n’était «pas un regard positif».

Anastasia a expliqué que la fête est « vraiment une excuse pour que les filles mettent de jolies robes et que tout le monde se saoule à l’université, mais c’est le clou dans le cercueil ».

Elle a poursuivi: «Ce parti n’est pas motivé par la race, mais le cœur du formel est ce qui ne va pas et ce qui est indéniable. Cela n’ignore pas les racines racistes ou l’histoire du chapitre KA.

« [Rachael] n’avait pas d’intention raciste mais elle est idiote pour celle-ci. Je ne pense pas qu’elle soit raciste même après que cela ait été révélé. Mais je pense que ce sera plus difficile de défendre celui-ci.

La bash est décrite comme un «bal sur le thème des plantations d’avant-guerre» par la fraternité universitaire qui la lance, Kappa Alpha.

Kappa Alpha a été critiqué comme « raciste » en raison de son adhésion au général confédéré Robert E. Lee comme son « chef spirituel ».

La fraternité du Sud organise sa fête annuelle pendant la «Old South Week» – un événement populaire qui a déjà eu lieu dans les plantations et a utilisé des drapeaux confédérés pour la décoration.

En un clin d’œil de la danse, la graphiste brune a souri pour un selfie dans une grande robe rose de style Antebellum à côté de deux amis portant des robes similaires.

Elle peut également être vue sur une grande photo de groupe avec plus de deux douzaines de femmes dans divers ensembles colorés.

Alors que les photos qui circulent ne présentent que des femmes, les hommes qui assistent aux fêtes du «Vieux Sud» portent généralement des costumes représentant des soldats confédérés et des propriétaires de plantations.

Anastasia a affirmé qu’une fois Rachael a appris le «racisme profondément enraciné dans la vie grecque», elle a abandonné sa sororité et n’était plus affiliée pendant son année senior.

Cependant, Bachelor Nation n’a pas tardé à critiquer Rachael et la production de l’émission pour son comportement «raciste» et a exhorté ABC à «rechercher» davantage les candidats.

Une personne a tweeté: «Je suis plus que frustré que @BachelorABC ne fasse pas de recherches approfondies sur leurs candidats. Rachael semble être ignorante / raciste mais ils l’ont mise sur la première saison des célibataires noirs. Sans parler des rumeurs selon lesquelles il a fini par la chercher, ce qui n’est pas juste pour lui.

«Hey @BachelorABC, pourquoi as-tu été si prompte à lancer un célibataire noir au plus fort des manifestations de BLM, mais tu es totalement silencieux à propos de ton rachael, rachael, la coureuse avant-gardiste raciste de super f ** king?» Un autre a demandé.

À travers le contrecoup en cours, La cousine de Rachael a affirmé qu’elle avait appris de son «ignorance» et qu’elle fera bientôt une déclaration.

Anastasia a déclaré: « Rachael se sent vraiment mal d’aller à la fête. Elle a le sentiment que tout ce qui lui importait était d’obtenir un voyage gratuit à la plage et d’aller à une fête amusante avec ses amis.

«Elle n’était pas au courant de l’histoire parce que la version qu’ils lancent aujourd’hui est commercialisée comme une fête de la vieille école, pas comme une célébration confédérée. Mais son ignorance est une excuse inutile à ce stade.

« Rachael prévoit de faire une déclaration à ce sujet, puis de se pencher sur la promotion d’une meilleure éducation sur la confédération dans les écoles du sud. »

Le petit ami d’Anastasia – qui, selon elle, est noir – aide Rachael avec sa déclaration selon laquelle le candidat à la télé-réalité «veut sortir maintenant».

«Ils ont beaucoup parlé des méfaits de ses actes et je pense qu’il l’a aidée à se rendre compte aussi», a déclaré un membre de sa famille.

Cependant, elle a souligné qu’ABC doit approuver, de sorte que l’on ne sait pas quand elle s’exprimera publiquement.

Dans les SMS entre Anastasia et sa cousine, on peut voir Rachael dire: «Ne me lancez même pas sur les taureaux du drapeau confédéré ** t!

« Je ne comprends vraiment pas comment vous ne pouvez pas comprendre ce qui ne va pas !!! »

Un autre message aurait montré que Rachael préconisait l’arrestation des flics de Minneapolis impliqués dans le meurtre de George Floyd.

