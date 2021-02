RACHAEL Kirkconnell a été «navrée et dévastée» par le scandale de la photo d’avant-guerre et n’est pas raciste, a insisté sa mère dans une interview exclusive.

Designer graphique Rachael, 24 ans, est considéré comme un favori pour gagner plus de Matt James, la première émission de rencontres à succès d’ABC Bachelier, mais a été secouée par des allégations de racisme dont elle s’est excusée dans un communiqué.

Maintenant, dans une interview exclusive avec The Sun, sa maman Kim Kirkconnell a sauté avec passion à la défense de sa fille en disant: «Personne ne devrait avoir à traverser ce qu’elle a vécu.»

Elle a affirmé que le soirée controversée où elle a été photographiée était en fait présenté comme une « Southern Belle » plutôt que comme une fête Old South Antebellum.

Kim a également déclaré que Rachael avait en fait des racines latines du côté de son père et qu’elle avait soutenu vocalement Black Lives Matter avant d’être castée dans la série.

Elle a également nié les allégations selon lesquelles Rachael aurait harcelé Maddy Bierster, une utilisatrice de TikTok qui a accusé la star de télé-réalité de l’avoir harcelée au lycée pour «aimer les noirs» – insistant sur le fait qu’ils n’allaient même pas dans la même école.

La famille envisage même une action en justice contre Maddy pour diffamation et calomnie présumées.

Les commentaires de Kim interviennent après que l’agent immobilier Matt, 29 ans, ait déclaré lundi dans un communiqué que traitant des retombées de l’émission scandale de racisme a été « Dévastateur et déchirant, pour le dire franchement ».

En réponse, l’informaticien Kim, 54 ans, a déclaré: «Nous ne pourrons jamais comprendre ce qu’il ressent face à cette situation en tant qu’homme noir. Nous respectons sa position sur la situation.

«Nous avons vu la dévastation et le chagrin que cela a causés à Rachael.

Il ne s’agit pas de gagner une émission. Il s’agissait de trouver l’amour avec Matt. Kim Kirkconnell

«Elle veut pouvoir lui prouver qu’elle a changé et travailler avec lui pour lutter contre l’injustice.

«Il ne s’agit pas de gagner une émission. Il s’agissait de trouver l’amour avec Matt.

«S’il choisit Rachael et se tient à ses côtés, alors tu sais que Matt l’aime vraiment.

«S’il choisit Rachael, puis la quitte, alors ce n’était pas censé être, et il y a quelqu’un d’autre pour elle.

«Rachael s’est sentie désespérée et frustrée de ne pas pouvoir aborder le problème et s’exprimer de son côté.

Rachael en a subi les conséquences. Kim Kirkconnell

«Nous pensons que la situation est devenue encore plus incontrôlable à cause de cela. Elle en a subi les conséquences.

«Nous espérons que son heure viendra bientôt où elle pourra tout régler.»

Le scandale de la course au baccalauréat a commencé en ligne peu de temps après la première de la saison 25 le 4 janvier.

Utilisateur TikTok Maddy Bierster a posté une photo de Rachael et Matt avec la légende: « Girlieee, souviens-toi quand tu m’as intimidé au lycée parce que j’aimais les noirs ??? »

Elle a suivi le message avec des messages qu’elle prétend avoir reçus d’autres personnes qui auraient été intimidées par Rachael.

Kim a déclaré: «Rachael n’a pas intimidé Maddy Bierster au lycée.

«Maddy a commis des calomnies et des calomnies et s’est vu imposer un arrêt et une abstention auxquels elle a choisi de ne pas se conformer.

«Rachael connaissait Maddy Bierster mais ne la connaissait pas à un niveau personnel quelconque.

Ce n’est pas Rachael qui a fait l’intimidation Kim Kirkconnell

«Le TikTok de Maddy impliquait qu’elle était allée au lycée de Rachael, mais elle ne l’a pas fait.

«Maddy ne fournit aucun détail sur le lieu et le moment où cette intimidation a eu lieu, même si nous lui avons demandé à plusieurs reprises de le faire et c’est parce que cela ne s’est jamais produit.

«Je ne dis pas que Maddy n’a jamais été victime d’intimidation au lycée, elle l’a peut-être été.

«Cependant, ce n’est pas Rachael qui a commis l’intimidation. Nous envisageons d’intenter une action en justice. »

Suite aux affirmations de Maddy, un autre utilisateur de TikTok a fait une plongée approfondie sur Rachael et a souligné le soutien de sa famille à Donald Trump et au Parti républicain.

Se défendant elle-même et son mari Darrell, Kim a déclaré: «Je ne comprends pas en quoi votre inscription électorale soutient que vous êtes raciste. Je ne suis pas en faveur de la rhétorique de Donald Trump et j’ai été horrifié par l’émeute à la capitale.

«Les deux partis ont des gens de toutes races différentes, des membres qui ne sont pas racistes et des membres au passé raciste.»

Des images ont également fait surface du meilleur ami de Maddy qui était au même événement, Rachael est critiqué pour sa participation, ce qui a été décrit dans la presse comme une fraternité formelle sur le thème des plantations du vieux sud.

L’événement était organisé par l’Ordre Kappa Alpha, une fraternité qui revendique le commandant confédéré Robert E. Lee comme son fondateur spirituel.

Le mot antebellum n’a jamais été utilisé pour décrire l’événement Kim Kirkconnell

Cependant, Kim affirme que la fête n’a pas été annoncée comme étant sur le thème de l’avant-guerre, elle s’appelait le bal des roses, et que Rachael s’est par la suite «dissociée» de la vie grecque lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait des connotations racistes.

Elle a dit: «Le formel était un voyage à la plage. Avant de partir pour la plage, ils ont pris des photos dans un jardin vêtus de robes Southern Belle.

«L’événement n’a fait aucune référence à la guerre civile, le mot antebellum n’a jamais été utilisé pour décrire l’événement, aucun drapeau confédéré n’était présent et aucune tenue confédérée n’a été portée.

«Ils n’ont pas fait la fête dans une plantation en robes. Ils ont pris des photos, se sont changés et sont allés à la plage.

«Rachael connaît maintenant toute l’étendue de l’histoire derrière Kappa Alpha et leur formel et se sent horrible d’avoir blessé les gens en y assistant.

«Peu de temps après avoir assisté à la cérémonie officielle, elle a commencé à reconnaître un grand nombre de comportements problématiques et racistes dans la vie grecque et a choisi de se dissocier.

«Elle a abandonné sa sororité la même année et a été désaffiliée pour le reste de son temps à l’école parce qu’elle ne partageait pas leurs points de vue et leurs croyances et ne voulait plus en faire partie.

Kim dit également que Rachael n’a tout simplement pas «reconnu» la partie du drapeau confédéré à l’arrière-plan d’une photo de deux filles qu’elle aimait sur Instagram en 2015.

Interrogée sur une autre photo qu’elle aimait de trois filles habillées en Mexicaines, elle a déclaré: «Rachael a honte d’aimer cette photo qui a été publiée par une amie.

«En 2015, elle n’était pas encore sensibilisée à l’appropriation culturelle et aux nombreuses formes qu’elle prend, mais elle a appris à comprendre à quel point il est blessant de porter la culture de quelqu’un comme costume.

«L’appropriation culturelle n’était pas bien à l’époque et ce n’est pas bien maintenant, et elle est désolée pour toutes les personnes qu’elle a offensées en aimant cette photo.»

Kim a également expliqué que Rachael avait un héritage latino à travers son père, dont les parents sont nés au Honduras, et a fourni des captures d’écran des publications Instagram que Rachael a faites en 2020 pour soutenir Black Lives Matter. Elle a souligné que les publications soutenant BLM peuvent également être trouvées sur la page Instagram de Rachael.

Elle a déclaré: «Rachael s’était déjà renseignée sur la manière d’être activement antiraciste et a pris position contre les injustices qui ont eu lieu au cours de l’été.

«Elle a fait un don, signé des pétitions, fait l’effort conscient d’écouter et d’apprendre, et a encouragé d’autres alliés blancs à faire de même sur ses réseaux sociaux.

«Cet activisme a même mis fin à certaines de ses amitiés de toujours, mais défendre ce qui est juste était plus important pour elle.

«Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune reconnaissance de ses efforts antiracistes.

«Au lieu de cela, l’accent a été mis sur tout ce qui soutient la théorie selon laquelle elle est raciste.»

Interrogé sur la pile de médias sociaux à la suite du scandale, Kim a déclaré: «Cela a été démoralisant et déprimant. Beaucoup d’entre nous ont reçu des menaces.

«Mais surtout, je m’inquiète pour Rachael, car elle a été de loin la plus dévastée par cela.

«Ce sont des questions qui la passionnent beaucoup et elle a l’impression de laisser tomber tout le monde.»

Rachael est sans jugement, gentille, attentionnée, compatissante, non conflictuelle et amicale avec tout le monde Kim Kirkconnell

Suite aux allégations de racisme faites contre Rachael, l’hôte de The Bachelor Chris Harrison a sauté à sa défense.

Il a dit plus tard qu’il s’éloignait de l’émission et s’est excusé pour ses commentaires.

Interrogé sur la décision de Chris, Kim a déclaré: «C’était décevant pour de nombreuses raisons, mais c’était particulièrement frustrant parce que sa position est exactement le contraire de ce que Rachael pense de la situation.

«Bien que cela ait été difficile pour elle, elle peut se réconforter en sachant que les paroles de Chris à son sujet sont utilisées par la franchise pour faire un pas dans la bonne direction, et elle soutient et soutient le BIPOC au sein de la franchise.

Décrivant la personnalité de sa fille, Kim a déclaré: «Elle est sans jugement, gentille, attentionnée, compatissante, non conflictuelle et amicale avec tous ceux qu’elle rencontre.»