La bachelière Rachael Kirkconnell dit qu’elle a « fini de se cacher »

Le célibataire concurrent Rachael Kirkconnell parle de la controverse continue qui l’entoure.

Rachael, qui est actuellement en compétition pour Matt James‘final rose, a posté une longue vidéo sur Instagram le jeudi 25 février, dans lequel elle a partagé ses dernières réflexions sur la réponse aux photos d’elle-même qui ont fait surface sur Reddit. Cela fait suite à une déclaration précédente qu’elle avait publiée le 11 février pour s’excuser de ses actions.

«Je voulais juste venir ici et dire quelques choses», a-t-elle déclaré dans la nouvelle vidéo. «Beaucoup de gens me demandent: ‘Eh bien, qu’avez-vous fait pour changer depuis?’ Et beaucoup de gens m’ont également envoyé un message disant qu’ils ne comprenaient pas pourquoi les gens étaient si bouleversés, mais qu’ils le voulaient, et ils ont demandé des ressources, ce que je trouve formidable. Mais il y a aussi des gens qui sont m’envoyant un message en me disant: « Vous n’avez rien fait de mal, n’écoutez pas les gens. » Je suis juste, je suis fatigué de recevoir tout cela et de ne rien dire. «