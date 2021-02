Rachael Kirkconnell de BACHELOR demande aux fans de cesser de «défendre» ses actions «racistes» passées alors qu’elle jure de «faire mieux» dans une vidéo émouvante.

Le Matt James le favori a été vu s’exprimer pour la première fois depuis l’émission scandale de racisme en cours elle est au centre depuis que des photos refaites la surface l’ont montrée à Fête «Vieux Sud» en 2018.

Dans un clip Instagram tendu de huit minutes, la jeune femme de 24 ans a admis qu’elle était « fatiguée » de « ne rien dire » à travers l’indignation continue.

Rachael puis a eu une voix sévère et a regardé sérieusement la caméra en disant: «Si vous êtes dans mes commentaires ou n’importe où en train de me défendre ou de dire aux gens que je n’ai rien fait de mal ou qu’il n’y a rien à blesser ou à offenser, arrêtez.

«Ce n’est pas à nous de dire aux gens ce dont ils peuvent et ne peuvent pas être offensés. C’est faux et cela fait partie du problème, alors arrêtez de dire que je n’ai rien fait de mal, ce n’est pas vrai.

«Si vous voulez vraiment me soutenir, encouragez-moi à faire mieux.»

Alors qu’elle était assise sur le sol de sa chambre dans un sweat-shirt, elle a poursuivi: «Je me suis rendu compte que s’asseoir de côté et se cacher dans un coin pour éviter d’être qualifié de« performatif »n’aide personne.

«Je dois utiliser mon privilège et ma plate-forme que je ne mérite donc pas de braquer les projecteurs sur ces problèmes et de faire ce que je peux pour faire un pas dans la bonne direction.»

«Je vais publier des ressources que j’ai utilisées ou que j’ai l’intention d’utiliser parce que l’apprentissage ne s’arrête jamais.

«Nous devons tous continuer à nous éduquer et je pense que c’est là que tout le monde doit commencer avec tout cela.»

Rachael a conclu son plaidoyer: «Merci de me tenir responsable. Je suis désolé.

«Je sais que cela ne change rien mais j’espère que je pourrai gagner votre pardon et votre grâce grâce à mes actions futures. J’ai fini d’attendre un moment pour parler et j’ai fini de me cacher de tout cela.

«Je pense que le premier grand pas dans tout cela est que les Blancs se mobilisent et assument leurs responsabilités. Les choses ne changeront que si nous travaillons tous ensemble pour l’unité raciale que nous voulons tous.

«J’ai hésité à publier des liens et des ressources parce que je ne veux pas que les gens pensent que c’est performatif ou pas quelque chose que je soutiens vraiment.»

La fureur en ligne continue de faire rage plus de Les photos refaites de Rachael à partir de 2018 que lui montrer en train de participer une Soirée sur le thème d’Antebellum « Old South ».

La participation à la fête universitaire a été largement qualifiée de «raciste» car le parti a des liens profonds avec la confédération etcélèbre l’esclavage.«

Cependant, dans un entretien exclusif avec The Sun, sa mère Kim Kirkconnell dit le parti controversé était en fait présenté comme une « Southern Belle » plutôt que comme un Old South Antebellum party.

En réponse, l’informaticien Kim, 54 ans, a déclaré: «Nous ne pourrons jamais comprendre ce qu’il ressent face à cette situation en tant qu’homme noir. Nous respectons sa position sur la situation.

«Nous avons vu la dévastation et le chagrin que cela a causés à Rachael.

«Rachael s’est sentie désespérée et frustrée de ne pas pouvoir aborder le problème et s’exprimer de son côté. «

La beauté brune a déjà publié une déclaration écrite passée s’excusant pour ses actions passées, mais le message d’aujourd’hui est sa première reconnaissance verbale du scandale.