MICHELLE Young a retenu ses larmes en critiquant Matt James pour avoir « refusé » de lui parler après l’avoir jetée.

Le célibataire star a rompu avec Michelle dans la finale, suscitant l’indignation en choisissant Rachael Kirkconnell au lieu de cela, malgré sa participation à une fête de type plantation «raciste».

Michelle, 27 ans, a parlé de sa dévastation suite à sa séparation de Mat, 29 ans, dans l’émission spéciale After The Final Rose de lundi soir.

«J’avais besoin de dire mon article parce que je n’en avais pas eu l’occasion», a-t-elle raconté à l’animateur Emmanuel Acho à propos de leur rupture.

« J’ai demandé si je pouvais parler à Matt pendant deux minutes – et ne pas changer son [mind], pour ne pas gêner la relation qu’il entretenait et qui était toujours là. Juste pour moi de dire ma pièce.

« Mais il a refusé d’avoir cette conversation avec moi. Je pense que j’ai mérité les deux minutes pour terminer et passer à autre chose. »

Michelle est devenue larmoyante lorsqu’elle a affronté Matt pour la première fois depuis leur séparation des mois plus tôt.

«C’est difficile de rester assis ici, à regarder toute la nuit et tout ce que c’était. Je veux dire, tu as dit que tu devais avancer – faire ça seul, ou sans moi, ou dans l’autre relation – et tu es parti , » elle a dit.

«Au moment où tu es parti, je me suis complètement effondré. J’ai dû partir sans fermeture, et j’ai dû combler les lacunes de ce qu’était vraiment notre relation.

« Je n’étais pas du tout bien. Et les producteurs étaient dans ma chambre, voyant à quel point je souffrais. »

Le professeur du primaire a ajouté en pleurant: «Et je vous ai demandé une conversation, et ce n’était pas une conversation où j’essayais de changer de trajectoire ou d’essayer de changer d’avis ou de me battre pour vous.

«C’était une conversation pour que je puisse avoir ma paix intérieure quand j’ai quitté la Pennsylvanie. Et vous avez dit non.

Matt s’est excusé pour ses actions et a insisté s’il avait su comment elle se sentait qu’il se serait « battu » pour avoir cette conversation.

« Il n’y a aucune justification pour pourquoi je n’ai pas eu cette conversation, et si j’avais su que c’est ce que vous ressentiez à ce moment-là, alors je me serais battu pour avoir cette conversation », dit-il.

« En ce qui concerne le doute sur ce que je ressentais pour vous, ce que je peux vous dire, c’est que lorsque vous vous êtes présenté, c’était une bouffée d’air frais. Et je dis toujours aux gens qui vous demandent que vous ne l’étiez pas. en retard – vous étiez juste à l’heure. «

Michelle a rejoint le concours de rencontres en tant que candidate au cours de la troisième semaine.

Matt a ajouté: « J’espère que vous sauriez que je me souciais vraiment de vous, de tout ce que vous aviez partagé avec moi et de voir votre cœur.

«Et la façon dont vous vous êtes comportée tout au long de la série et le travail émotionnel que vous avez enduré et que vous continuez à assumer en tant que femme noire dans votre position, faisant preuve de grâce et de sang-froid dans de nombreuses situations où j’aurais probablement craqué. Mon respect et l’admiration pour vous passe par le toit. «

Il a poursuivi: « Si je pouvais recommencer, j’aurais eu cette conversation avec vous, sachant ce que vous ressentez. Et tout ce que je peux dire maintenant, c’est que je suis désolé. »

Michelle a dit à son ex: « Je tiens à toi. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, nous avons beaucoup ri ensemble, et je suis une personne très indulgente.

« Je veux dire, toi et moi en parlons maintenant – je l’ai honnêtement déjà posé. Et je ne suis pas amoureux [with Matt] comme si je quittais la série, mais cela aide d’entendre que ce que vous ressentiez pour moi était réel et ce que je ressentais – nous étions un peu sur la même longueur d’onde jusqu’à ce point.

« Mais je pense que c’est ce avec quoi je me débattais le plus, alors j’apprécie [your apology]. «

La confrontation s’est terminée sur une note plus amicale, les deux hommes riant après que Michelle ait dit de manière taquine à Matt: « J’espère que vous trouverez votre bonheur, j’espère que vous passerez à embrasser les yeux fermés et j’espère que vous trouverez plus de phrases que juste, ‘ Merci d’avoir partagé.' »

Matt a déclenché une réaction furieuse quand il a donné Rachael Kirkconnell sa dernière a augmenté dans la finale de la saison 25.

Bien qu’il ait souligné qu’il est «prêt à trouver» sa femme toute la saison, il n’a pas proposé à Rachael comme c’est la tradition typique du Bachelor.

Rachael, 24 ans été sous le feu depuis des semaines après que des photos d’elle aient émergé assister à un thème du Vieux Sud fête d’avant-guerre en 2018.

Elle était aussi aurait « aimé » des publications racistes sur les réseaux sociaux dans le passé.

Rachael et Matt s’est retrouvé face à face lors de la spéciale After The Final Rose après avoir mis fin à leur relation.

Matt a déclaré lors de la réunion émouvante qu’il était « navré » de découvrir les photos de Rachael lors de la fête de style plantation.

Rachael a déjà publié une déclaration sur Instagram s’excuser aux «communautés et aux individus que mes actions ont blessés et offensés».

Pendant ce temps, le soleil a a révélé en exclusivité que Katie Thurston sera annoncée comme la prochaine Bachelorette.

Chris Harrison n’animera pas la prochaine saison de The Bachelorette.

Il a été annoncé vendredi que d’anciennes stars de Bachelorette Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe prendra la relève en tant qu’hôtes.