Chelsea Vaughn réfléchit à la conversation significative qu’elle et Matt James partagé le lundi 25 janvier épisode de Le célibataire.

Comme les fans se souviennent peut-être, la mannequin de 29 ans a utilisé son temps en tête-à-tête lors d’un rendez-vous de groupe pour discuter de la politique des cheveux noirs et divulguer pourquoi elle a décidé de se raser tous. Ce qui a suivi a été une discussion poignante, et à la fin de la soirée, Matt a même donné à Chelsea la date du groupe.

Happy Hour Bachelor hôtes Rachel Lindsay et Becca Kufrin ont tous deux été émus par ce qu’ils ont regardé et, lors du podcast de mardi, ils se sont assurés de poser des questions à Chelsea à ce sujet.

« Je pense simplement qu’en tant que femmes, et particulièrement en tant que femmes noires, une grande partie de notre estime de soi est liée à nos cheveux », a expliqué le natif de New York. «Et je ne sais pas si beaucoup de gens le réalisent ou le comprennent, surtout en ce qui concerne les femmes noires, et c’était juste un très gros problème pour moi, donc c’est évidemment quelque chose que je voulais partager avec quelqu’un que je je vais potentiellement finir avec. «

De plus, en tant que personne qui a grandi en regardant l’émission, Chelsea sait « qu’il n’y a pas eu autant de concurrents noirs ».