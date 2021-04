Un boxeur maléfique qui a brutalement assassiné une jeune fille de 21 mois après des semaines d’abus horribles précédemment collectés pour l’hôpital de Birmingham qui l’a soignée après une violente attaque.

Sean Sadler, 31 ans, a laissé Lilly Hanrahan, 1 an, avec des lésions cérébrales catastrophiques et six côtes cassées après une attaque brutale en novembre 2017.

Sean Sadler, 31 ans, a été reconnu coupable de son meurtre aujourd’hui

Lilly Hanrahan, 1 an, a subi des semaines d’abus horribles

Un tribunal a appris que Sadler avait entamé une relation avec le tuteur légal de Lilly et qu’on lui avait demandé de s’occuper d’elle dans une propriété à Northfield, Birmingham.

Mais le jeune « heureux et pétillant » a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été trouvé insensible par les ambulanciers à la maison.

Les chirurgiens se sont battus pour la sauver, mais Lilly a tragiquement perdu son maintien en vie trois jours plus tard.

Les experts médicaux pensaient que ses lésions cérébrales catastrophiques avaient été causées par des secousses et des projections contre une surface molle telle que l’accoudoir d’un canapé.

Plus tard, 40 blessures ont été découvertes sur son petit corps – dont trois vertèbres vertébrales fracturées et un saignement dans les poumons.

Mais avant cela, Sadler s’était présenté comme un bon samaritain, convaincant les gens de remettre de l’argent pour des événements caritatifs.

Et cela comprenait un pour collecter des fonds pour l’hôpital pour enfants de Birmingham, où Lilly est décédée.

Sadler s’était tenu les poings serrés pour la caméra de l’affiche de son prochain combat, dédié à l’hôpital.

Sur une page JustGiving créée pour récolter de l’argent pour le concours 2016, Sadler, qui portait le surnom de ring The Student, publie: «Je participe à un événement de boxe en col blanc pour Birmingham Children’s Hospital Charity parce que c’est une grande œuvre de bienfaisance cela aidera les enfants de la région. «

Aujourd’hui, l’homme de 32 ans «honteux et lâche» est condamné à plusieurs semaines à perpétuité pour le meurtre d’une jeune fille de 21 mois qu’il gardait.

Dans un appel vidéo pour un concours de décembre 2016, il a annoncé: «Je me suis lancé dans la boxe en col blanc pour collecter des fonds pour de bonnes causes.

«Je n’habite pas trop loin de l’hôpital pour enfants de Birmingham et j’ai fait une tournée. Certaines des choses qu’ils font à l’hôpital sont incroyables.2

Les fans vont maintenant regretter d’avoir remis les 75 £ que Sadler a amassés pour le concours.

En novembre 2017, il a lancé un nouvel appel en espèces pour l’hôpital.

Le message de bonne volonté a masqué un sauvage qui a soumis Lilly à des abus systématiques avant sa mort.

Chaque homme et son chien sont dégoûtés – ils auraient aimé lui donner une plus grande gifle sur le ring Entraîneur de boxe

Son crime a choqué et repoussé le circuit des cols blancs de Birmingham. Un entraîneur, qui partageait une salle de sport avec Sadler, a déclaré à Birmingham Live: «Chaque homme et son chien sont dégoûtés – ils auraient aimé lui donner une plus grande gifle sur le ring.

« Ce qui est surprenant, c’est qu’avec la boxe, tout est généralement secoué sur le ring. Les gens font du sport pour détruire leurs démons. »

Lesley Hanrahan s’était occupée de sa petite-fille pendant quatre mois après sa naissance en février 2016, car la mère de Lilly avait été incapable de prendre soin du nouveau-né elle-même.

Elle a ensuite été placée chez un tuteur légal – bien que Lesley ait pu voir sa petite-fille souvent.

Le tribunal a appris comment Sadler avait commencé une relation avec le tuteur de Lilly au printemps 2017 et était souvent chargé de s’occuper de l’enfant dans sa propriété à Northfield, Birmingham.

À partir de septembre de cette année, le tuteur a commencé à remarquer des ecchymoses sur Lilly et a commencé à les photographier. Plus tard, elle a alerté la crèche de Lilly afin qu’ils puissent la surveiller.

Dans l’après-midi du 19 novembre 2017, Lilly a été confiée à Sadler pendant que le tuteur sortait.

Mais elle a été transportée d’urgence à l’hôpital plus tard dans la journée après avoir été retrouvée insensible par les ambulanciers paramédicaux sur place.

Bien que les chirurgiens se soient battus pour la sauver, les blessures de Lilly étaient trop graves et elle a tragiquement vu son maintien en vie retiré trois jours plus tard.

Sadler a affirmé que Lilly s’est endormie sur le canapé mais ne s’est pas réveillée quand il a essayé de la réveiller – ce qui l’a incité à appeler une ambulance.

Les médecins de l’hôpital ont découvert des ecchymoses sur son cuir chevelu sous ses cheveux – et une autopsie a révélé plus tard la terrible blessure à la tête qui l’a tuée ainsi que six côtes cassées.

Les experts pensent que ce n’était pas accidentel, et la cause probable était qu’elle avait été violemment secouée et projetée contre une surface molle.

Chose choquante, ce n’était pas le seul abus que Lilly avait subi car il est apparu qu’elle avait trois vertèbres fracturées dans la colonne vertébrale et des saignements dans les poumons qui s’étaient produits environ deux à trois semaines auparavant.

Sadler, de Rubery, Birmingham, a été arrêté et accusé du meurtre et des blessures de Lilly.

Au cours de son procès, le jury a entendu des témoins experts qui ont déclaré avoir trouvé plusieurs sites de blessures récentes et de guérison sur le corps de Lilly.

Ils ont découvert un total de 40 blessures, dont 20 à la tête et au cou, qui ont été considérées comme compatibles avec une saisie avec une force excessive ou une gifle.

Après l’affaire, la grand-mère au cœur brisé de Lilly, Lesley Hanrahan, a publié des images déchirantes de sa précieuse petite-fille dansant et riant devant la caméra.

Elle a dit: «Lilly adorait danser.

«Elle entendait de la musique et son bras tirait en l’air. Elle était bien loin. Elle adorait jouer qu’elle jouait.

« J’ai un autre petit-enfant et quand tu la regardes, tu penserais que c’était Lilly, et ça me tue. »