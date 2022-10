La baby-sitter révèle qu’elle a déjà emmené un tout-petit lors d’un voyage d’une semaine ; Que s’est-il passé ensuite

Contrairement aux services conventionnels, la garde d’enfants nécessite qu’une personne ne fasse rien d’autre que s’occuper d’un bébé ou d’un jeune enfant dont les parents sont absents pour le travail ou pour d’autres raisons. Cependant, bien que l’on soit autorisé à faire preuve d’innovation dans d’autres emplois, il faut respecter les règles lorsqu’il s’agit de garde d’enfants, car vous n’avez aucun droit sur l’enfant. Une ancienne baby-sitter, cependant, a partagé une histoire incroyable d’avoir emmené un petit garçon de deux ans avec elle lors d’un voyage de vacances d’une semaine sans en informer les parents du garçon.

La femme compte environ 2 400 abonnés sur TikTok, et elle a publié une vidéo parlant de l’épreuve et affirmant qu’il s’agissait de la “plus grosse erreur” de sa vie dans la vidéo virale. Elle a expliqué: «J’avais 20 ans et je venais de me marier. Je vivais à côté d’une famille avec un enfant en bas âge. Il avait deux ans. J’avais l’habitude de m’occuper de lui et parfois de faire du babysitting pendant quelques heures pour aider sa mère.

Le Mirror a rapporté que la femme avec le nom d’utilisateur @seenasyouasked s’était vu demander par les parents si elle pouvait s’occuper de l’enfant de deux ans pendant une soirée. La baby-sitter n’avait pas de problème, sauf qu’elle partait en vacances d’une semaine mardi.

Les deux “ne communiquaient pas clairement”, ce qui a conduit la baby-sitter à emmener le bébé avec elle pendant les vacances. Comme elle n’avait pas les numéros de téléphone des parents, elle s’inquiétait de la façon dont elle les informerait. Elle a ensuite envoyé une carte postale qu’ils ont reçue à temps.

Alors qu’elle s’attendait à ce que la mère soit furieuse, après son retour de voyage, elle a cependant trouvé la mère très froide face à la situation car la carte postale lui était parvenue à temps. Bien que la mère ne s’attendait pas à ce que cela se produise, elle était heureuse d’avoir été informée de toutes les manières possibles et a remercié la baby-sitter d’avoir accordé à la mère une semaine de pause des responsabilités de son bébé.

