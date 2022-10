La baby-sitter de Regina plaide coupable d’avoir donné à un enfant une quantité presque mortelle de rhum et de coke

Une baby-sitter de Regina qui a plaidé coupable d’avoir donné à un tout-petit une quantité presque mortelle de rhum et de coke va en prison.

Le juge Douglas Kovatch a condamné l’homme de 31 ans à huit mois de prison, puis à deux ans de probation. La Couronne avait demandé 12 à 18 mois plus une longue période de probation, tandis que la défense demandait une condamnation avec sursis qui n’inclurait pas de peine d’emprisonnement.

Les détails du crime figurent dans une décision écrite publiée plus tôt ce mois-ci.

L’enfant de 21 mois a été transporté par avion à l’hôpital pour enfants de Saskatoon souffrant d’un “empoisonnement aigu à l’éthanol”.

Un toxicologue a déclaré que le taux d’alcoolémie du tout-petit était probablement équivalent à quatre fois la limite légale de conduite chez les adultes.

“Ce niveau aurait sans aucun doute pu être fatal si elle n’avait pas été traitée aussi rapidement qu’elle l’a été”, a écrit Kovatch dans une décision de neuf pages.

Selon un exposé conjoint des faits, la femme était la baby-sitter habituelle du tout-petit depuis plus d’un an. Le jour en question, le 11 mai 2021, la petite fille a été déposée le matin chez la femme. Ce fut une journée sans incident, sauf que le tout-petit était “un peu irritable, geignard et collant ce jour-là, probablement en raison de l’inconfort de son érythème fessier”.

Après le souper, la femme a dessiné un bain pour le tout-petit.

“Elle a affirmé qu’elle buvait un mélange de rhum et de coca et que [the toddler] demandait des gorgées”, a écrit Kovatch.

“Elle admet qu’elle lui a donné plusieurs gorgées – et a également utilisé une seringue médicinale pour bébé pour lui donner au moins trois plongées de 10 ml de la boisson mélangée.”

La femme a vérifié l’enfant après l’avoir mise au lit et, lors de la troisième visite, a noté “qu’elle était en détresse, qu’elle avait vomi et qu’elle avait du mal à respirer et qu’elle devenait bleue”.

Le mari de la femme a appelé le 911.

La police et les ambulanciers sont arrivés, mais à aucun moment la femme n’a signalé que le bambin avait consommé de l’alcool. Plus tard, les agents ont trouvé un gobelet contenant du lait au chocolat et de l’alcool dans l’évier de la cuisine.

La défense de la femme était qu’elle avait un manque de jugement momentané. Le juge n’a pas accepté cette explication.

“Les actions de l’accusé n’étaient ni momentanées ni impulsives”, a écrit Kovatch.

“Elle a donné à ce très jeune enfant une quantité importante d’alcool de diverses manières. Elle a donné [the child] a ensuite utilisé une seringue médicinale et peut-être lui a-t-elle donné plus d’alcool par la suite.”