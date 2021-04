UN BABYSITTER s’est cassé la cuisse d’un bébé qui a finalement causé sa mort et a affirmé que le bébé était tombé.

Dehaven Johnson, 28 ans, gardait Jelani Williams, 9 mois, à Sandy Springs en Géorgie le 31 mars après que sa mère l’ait déposé avant de se rendre dans un club.

Johnson a déclaré que le bébé s’étouffait avec du lait maternisé et avait du mal à respirer. Crédit: Gofundme.com

Williams a ensuite été retrouvé insensible à l’appartement de Johnson et a été transporté d’urgence dans un hôpital où il a été déclaré décédé.

Les médecins ont déclaré à la police que le fémur du bébé était cassé en deux et qu’il avait une contusion au front et des ecchymoses au dos, selon la Constitution du Atlanta Journal.

Johnson a dit à la police qu’il avait appelé le 911 lorsque Williams s’étouffait avec du lait maternisé et avait du mal à respirer, mais il a commencé à changer son récit après avoir su que le fémur du bébé était cassé.

Il a dit à la police que le garçon «aurait pu» tomber debout ou depuis un futon.

Johnson a été arrêté pour meurtre et détenu à la prison du comté de Fulton. Crédit: Bureau du shérif du comté de Fulton

«Sur la base de mes connaissances et de mon expérience en matière de formation, une blessure de cette ampleur n’aurait pu survenir d’aucune des manières proposées par Johnson», a déclaré un enquêteur dans le mandat, selon la Constitution du Atlanta Journal.

Le 1er avril, Johnson a été arrêté pour meurtre, coups et blessures graves et cruauté envers les enfants.

Il est maintenant détenu sans caution à la prison du comté de Fulton.

Johnson a changé son histoire sur ce qui est arrivé au bébé quand on lui a dit que le fémur de Williams était cassé en deux. Crédit: Gofundme.com

Une page de collecte de fonds en ligne a été lancée vendredi pour collecter des fonds pour soutenir la mère de Jelani avec les frais de subsistance et les services commémoratifs.

«Jelani a été emmené trop tôt dans sa vie par sa baby-sitter. Jelani était un petit heureux et le centre de sa famille. Il a eu un grand impact sur un si grand nombre en peu de temps qu’il était ici avec nous », lit-on sur la page go fund me.

Les médecins ont trouvé une contusion sur le front de Williams et des ecchymoses sur son corps. Crédit: Gofundme.com

Au moins un enfant sur sept a été victime de maltraitance ou de négligence envers les enfants en 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta, cités par le Atlanta Journal Constitution.