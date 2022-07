La baby shower de Sonam Kapoor est annulée pour CETTE raison

Sonam Kapoor est prête à accueillir son premier paquet de joie avec son mari Anand Ahuja. Des invitations pour sa baby shower ont été envoyées à leurs amis de l’industrie et l’événement était prévu pour le 17 juillet au domicile de Miss India Kavita Singh à Bandstand, Mumbai. Cependant, la baby shower de Sonam a été annulée en raison de problèmes liés à Covid.

Selon TOI, la famille Kapoor avait hâte d’accueillir la baby shower de Sonam et se préparait depuis un moment. En effet, des paniers personnalisés ont également été envoyés aux invités. Cependant, il y avait des inquiétudes quant à la propagation du virus et c’est pourquoi la famille a décidé d’éviter tout risque pour la future maman et son bébé.

Selon certaines informations, la meilleure amie de Sonam et le créateur de mode Masaba Gupta concevront la baby shower sur le thème bohème pour le couple. Sonam et Masaba partagent tous deux un lien incroyable et sont amis depuis l’enfance. Sonam est de retour en Inde pour sa deuxième baby shower à Mumbai.

Anil Kapoor et Sunita Kapoor étaient tous prêts à organiser une grande fête de naissance pour leur fille. Swara Bhasker, Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor, Amrita Arora, Malaika Arora, Alia Bhatt, Natasha Dalal, Jacqueline Fernandez, Deepika Padukone, Masaba, Rani Mukherji et d’autres célébrités dont Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, Shanaya Kapoor, Anshula Kapoor, Arjun Kapoor , et Mohit Marwah devaient assister à l’événement.

Le mois dernier, Sonam a célébré sa baby shower à Londres et elle en a partagé quelques aperçus avec ses fans et followers sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi un menu personnalisé, des serviettes et des cadeaux pour chaque invité. Rhea a partagé plus de photos de la douche avec des décorations de rêve et une table remplie de gâteaux et de tartes pour le dessert.

Sonam et Anand se sont mariés en mai 2018. Ils ont annoncé leur grossesse en mars 2022.