La baby shower de l’épouse de Matthew Gaudreau, Madeline, comprenait de doux hommages à son défunt mari : « Larmes instantanées »

Madeline Gaudreau lui a rendu hommage feu son époux, Matthieu Gaudreau, à sa baby shower alors qu’elle se prépare à accueillir leur premier enfant.

Madeline Gaudreau, qui est actuellement enceinte d’un petit garçon, a mis en ligne un carrousel de photos sur Instagram Le 12 octobre, lors de l’événement familial célébrant l’arrivée imminente de bébé Tripp.

La première photo montrait un ballon bleu, blanc et marron à côté d’un panneau indiquant « Un petit coin de paradis ». Le cliché suivant montrait le nom du petit garçon épelé dans des ballons géants argentés.

L’une des dernières photos mettait en évidence le panneau bleu et blanc accueillant les invités à l’événement qui disait : « Bienvenue à notre baby shower/Matty & Madeline ».

Madeline Gaudreau partage des photos de sa baby shower en l’honneur de son défunt mari, Matthew Gaudreau.

Madeline Gaudreau a souri tout en montrant son baby bump grandissant sur d’autres photos avec des amis et des membres de sa famille, notamment belle-sœur Meredith Gaudreau.

«Baby Shower de mes rêves», a écrit Madeline Gaudreau dans sa légende Instagram, ajoutant un emoji cœur blanc et colombe.

Elle a remercié les organisateurs de l’événement et a ajouté : « Mon mari aurait adoré tous les ballons. »

« La façon dont vous avez réussi à attacher mon mari m’a fait pleurer instantanément lorsque je suis entrée », a-t-elle poursuivi. « Tous mes amis et ma famille, rien ne ramènera son père ou son oncle John, mais je suis heureux qu’il ait autant de personnes extraordinaires autour de lui pour lui rappeler à quel point elles étaient incroyables. »

Sur sa story Instagram, Madeline Gaudreau a écrit : « la douche de mes rêves avec le meilleur ange du ciel qui regarde sur nous ». Elle a également partagé des photos de cookies de l’événement, y compris certains en forme d’étoile avec « Tripp » écrit dessus et des friandises en forme de nuage qui disaient « Heaven Sent ».

Elle a ensuite re-partagé un message de Katie Gaudreau, la sœur cadette de Johnny et Matthew Gaudreau, qui a écrit : « J’ai ressenti l’amour de ton papa et de ton oncle John aujourd’hui. Nous t’aimons Tripp Matthew. »

Les fans ont laissé des messages d’amour et de soutien dans la section commentaires du message de Madeline Gaudreau.

L’un d’eux a dit : « Quelle belle fête ! Les bébés Gaudreau ont un village fort et aimant. Que Dieu te bénisse! »

Un autre a écrit : « Magnifique ! Bébé Tripp est tellement aimé.

Un troisième a commenté : « Votre famille est tellement aimée, même par ceux d’entre nous qui ne vous ont jamais rencontré. Je pense à toi et à Tripp et je prie pour vous chaque jour ! »

Il y a eu une vague de soutien envers la famille Gaudreau suite au décès des frères Johnny et Matthew Gaudreau en août. Johnny Gaudreau, qui jouait pour les Blue Jackets de Columbus, et son frère ont été tués après avoir été heurtés par un conducteur présumé ivre, selon la police.

Les frères faisaient du vélo dans leur ville natale du New Jersey lorsque l’accident mortel s’est produit. NBC Philadelphie signalé à l’époque. Ils ont été déclarés morts sur place.

Quelques mois avant l’assassinat de Matthew Gaudreau, lui et son épouse ont annoncé Instagram qu’ils attendaient leur premier enfant. Madeline Gaudreau a mis en ligne une photo en noir et blanc du couple se tenant la main alors qu’une série de photos échographiques descendaient de sa poche arrière.

« Bébé Gaudreau arrive en décembre », a-t-elle déclaré en légende.

En parlant de son défunt mari chez lui funérailles le mois dernier, Madeline Gaudreau l’a félicité pour avoir été un père attentif dès qu’il a découvert qu’elle était enceinte.

« Au moment où nous avons découvert notre fils Tripp, cela a consommé son quotidien. Il téléchargeait des applications, commandait des livres, cherchait la meilleure marque de couches, s’assurait que j’avais les meilleures vitamines et demandait des conseils à John », se souvient-elle.

Madeline Gaudreau dit qu’elle peut sentir la présence de Matthew Gaudreau chaque fois qu’elle entre dans la pépinière qu’il a commencé à construire.

« Matthew était tellement excité d’accueillir Tripp dans ce monde, et même si le plan semble maintenant un peu différent, je sais que Matt entourera son fils pour le reste de sa vie », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement reconnaissante que Dieu nous ait donné un enfant, un petit Matty, avec qui courir toute sa vie et perpétuer son héritage. Tripp saura à quel point son père l’aimait et je promets de faire avec lui tout ce dont nous avons parlé.

L’épouse de Johnny Gaudreau, Meredith Gaudreau, est également actuellement enceinte. Elle a annoncé qu’elle accueillerait leur troisième enfant lors de son éloge funèbre lors des funérailles communes des frères.

Sur son histoire Instagram le 12 octobre, Meredith Gaudreau a partagé la photo qu’elle a prise avec Madeline, en écrivant dessus : « Je t’ai eu. Nous avons eu ça. Tellement fière de toi. Déjà la meilleure maman. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com