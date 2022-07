La baby shower de la future maman Sonam Kapoor à Mumbai est annulée ?

La future maman Sonam Kapoor est arrivée à Mumbai et ses parents (Anil Kapoor-Sunita Kapoor) ont organisé une somptueuse baby shower pour l’actrice le 17 juillet (dimanche). Cependant, si l’on en croit les informations, l’événement est annulé en raison de problèmes liés à Covid.

Il y a quelques jours, des paniers personnalisés et des invitations pour la baby shower ont été envoyés aux invités, et l’occasion devait être célébrée dans le bungalow de l’ancienne Miss India Kavita Singh, Bandra. Maintenant, selon le rapport du Times Of India, l’événement a été annulé, car la famille ne veut aucun problème de santé pour Sonam ou le bébé. Plus tôt, Sonam a été aperçue en train de dîner avec la famille, et elle avait l’air gracieusement charmante dans son éclat de grossesse.

Le photographe Viral Bhayani a partagé une vidéo dans laquelle nous pouvons avoir un premier aperçu d’un énorme panier-cadeau avec l’invitation à la baby shower. Selon le photographe, la baby shower aurait eu lieu à Bandstand, Mumbai, une ancienne résidence de Miss India Kavita Singh. Le mariage de Sonam et Anand Ahuja a également eu lieu au même endroit. Viral a posté la vidéo avec la légende : “Invites à la baby shower de #sonamkapoor. Cela se passe le 17 juillet dans l’ancienne maison de Miss India #kavitasingh au kiosque à musique. Le mariage a également eu lieu dans ce lieu propice.”





Plus tôt, l’actrice avait organisé une baby shower à Londres, et les images de l’occasion sont devenues virales. Sonam Kapoor a publié samedi des photos inédites de sa baby shower. Sonam a partagé des photos d’elle, de son mari, l’homme d’affaires Anand Ahuja et de ses visiteurs sur Instagram. Elle a également fourni un aperçu du menu et de l’emplacement, entre autres. Notting Hill a été étiqueté par Sonam comme emplacement.

L’acteur a également fourni un aperçu d’une table sur laquelle était placée une couverture avec le mot Sonam écrit dessus. De petits vases pleins de fleurs, des plats avec des menus personnalisés et de minuscules sachets étaient tout autour de la table. Actuellement, dans son troisième trimestre, Sonam est fréquemment photographiée à Londres avec sa sœur Rhea. Plus tôt cette année, en mars, Sonam et Anand ont révélé qu’ils donneraient naissance à leur premier enfant.